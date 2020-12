Les législateurs américains publient une lettre à un collègue appelant à une action urgente contre la traite des êtres humains

30 membres du Congrès américain appellent à une action urgente contre la traite des êtres humains aux EAU et au Moyen-Orient

Veille internationale de l’ONU

Veille internationale de l’ONU

Londres, Royaume-Uni, 14 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Washington, Londres – À l’occasion de la Journée des droits de l’homme, trente membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont signé une lettre de «cher collègue» au gouvernement américain appelant à la fin de la traite des êtres humains et l’exploitation de la main-d’œuvre dans la région du Golfe du Moyen-Orient. Le représentant Raúl Grijalva, qui est vice-président du Caucus international des droits des travailleurs, a dirigé l’effort. «J’ai dirigé mes collègues dans une lettre exhortant Sec. Pompeo à exhorter les États du Golfe à respecter les droits humains des travailleurs migrants et à abolir le système discriminatoire de Kafala », a-t-il tweeté. La lettre a été soutenue par International United Nations Watch, Just Foreign Policy, Amnesty International, Freedom Forward, South Asian Americans Leading Together (SAALT), Freedom Initiative, le Saudi American Justice Project, Win Without War, GLJ-ILRF et Demand Progress.

En plus de mettre l’accent sur la région du CCG, la lettre mettait particulièrement l’accent sur l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en raison des niveaux élevés de violations des droits de l’homme concernant le système Kafala (esclavage moderne) et la traite des femmes victimes d’Europe de l’Est vers les Émirats arabes unis.

«Aux Émirats arabes unis (EAU), le nombre de poursuites et de condamnations pour trafic sexuel a augmenté, mais les autorités auraient emprisonné des victimes de traite non identifiées pour des infractions de prostitution, de relations sexuelles extraconjugales ou de fuite de leurs employeurs. En outre, aucune condamnation de trafiquants de main-d’œuvre n’a été signalée pendant la période du récent rapport TIP, et les cas de violation du droit du travail et de travail forcé n’ont pas été traités comme des infractions de traite. Alors que les délits de trafic de main-d’œuvre restent une préoccupation majeure dans le pays, le gouvernement n’a pas pris de «nouvelles mesures pour démanteler la [Kafala] système de parrainage. » En réponse à la pandémie du COVID-19, Human Rights Watch et d’autres organisations de premier plan ont exprimé leur inquiétude au sujet des travailleurs migrants vulnérables faiblement rémunérés aux EAU et des conditions exiguës et insalubres des détenus. Les EAU ont maintenu une politique de non-salaire minimum pour les travailleurs migrants, qui représentent 90% de leur population », indique la lettre

L’histoire continue

La lettre signée par 30 membres du congrès déclarait: «En Arabie saoudite, le système Kafala garantit qu’un travailleur migrant ne peut pas quitter le pays sans la permission de son parrain, ouvrant la voie à des pratiques d’exploitation. Le gouvernement continue à «infliger des amendes, emprisonner et / ou expulser des travailleurs migrants pour des violations de la prostitution ou de l’immigration», en ce qui concerne les cas de victimes non identifiées de travail ou de trafic sexuel. L’Arabie saoudite a mal catégorisé les affaires de traite comme des violations administratives plutôt que comme des infractions pénales. Le rapport TIP affirme en outre que le système Kafala de l’Arabie saoudite a «continué d’exacerber les vulnérabilités de la traite dans les grandes communautés de travailleurs migrants.» Pendant la pandémie de COVID-19, l’Arabie saoudite a également augmenté les sanctions et les taxes imposées aux travailleurs migrants.

Il a également ajouté: «Des demandes similaires ont récemment été lancées au Parlement européen et au Parlement britannique. Les États-Unis et la communauté internationale doivent défendre les droits de l’homme dans le monde entier et protéger les victimes de la traite et les conditions de travail d’exploitation dans le Golfe. Cette lettre demande au Département d’État d’exhorter le CCG à apporter des améliorations significatives et durables en ce qui concerne les protections juridiques, l’égalité des sexes, les droits du travail des travailleurs migrants, et à réformer ou abolir complètement le système de Kafala dans la région.

Maya Garner, porte-parole d’International United Nations Watch, a déclaré: «Il est encourageant de voir des membres progressistes du Congrès s’opposer à la traite des êtres humains et à l’exploitation du travail dans la région du Golfe. Cette lettre est importante pour aborder directement le système de parrainage de Kafala en tant que cause profonde de ces abus, et pour examiner les facteurs contributifs de l’inégalité entre les sexes et des violations des droits des travailleurs et des migrants. Une réforme à grande échelle est nécessaire de toute urgence, tout comme le respect des droits des travailleurs domestiques. J’espère voir davantage de membres du Congrès et de la société civile américaine exhorter les États membres du CCG à se conformer pleinement aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

La lettre a été initiée par International United Nations Watch est une organisation de surveillance basée à Londres qui a publié un rapport «Un voyage vers l’inconnu: Traite des franges de l’Europe» qui se concentrait spécifiquement sur des études de cas du trafic sexuel de femmes moldaves vers les Émirats arabes unis. , les pétitions au parlement européen, au parlement britannique, ainsi que dans les parlements français, allemand, belge, danois et suédois ont recueilli plus de 100 signatures de parlementaires.

Selon Amnesty International, «les femmes continuent d’être victimes de discrimination en droit et en pratique. Par exemple, la loi sur le statut personnel de 2005 stipule que «les droits d’un mari sur sa femme» comprennent «l’obéissance courtoise de la femme à son égard» (article 56) et impose des conditions au droit d’une femme mariée de travailler ou de quitter la maison (article 72 ). En vertu de l’article 356 du Code pénal, «la déchéance de l’honneur avec consentement» est punie d’un an ou plus de prison. Sur la base de cette loi, un hôpital géré par la Suède dans l’Émirat d’Ajman a été contraint de signaler à la police les femmes enceintes et célibataires. Dans certains cas, ces renvois ont conduit à des poursuites et à une expulsion. Le gouvernement n’a pas réussi à protéger adéquatement les femmes contre la violence sexuelle et domestique. Aux termes de l’article 53 du Code pénal, «la discipline d’un mari envers sa femme» est «considérée comme un exercice de droits», langage qui peut être lu comme une sanction officielle de la violence conjugale. »

Lettre endossée par:

Responsable: Rep. Raúl M. Grijalva

Co-signataires:

Rép. Janice D. Schakowsky

Représentant Barbara Lee

Représentant James P. McGovern

Représentant Jamie Raskin

Représentant Jim Cooper

Représentant Deb Haaland

Représentant Hank Johnson

Rép. Ilhan Omar

Représentant Ro Khanna

Représentant Jared Huffman

Représentant Eleanor Holmes Norton

Représentante Carolyn B. Maloney

Représentant Steve Cohen

Représentant Alan S. Lowenthal

Représentant David N. Cicilline

Rép. Ayanna Pressley

Représentant Mark Pocan

Rep. Jesús G. «Chuy» García

Représentant Pramila Jayapal

Représentant Bobby L. Rush

Représentant Bonnie Watson Coleman

Représentant Joe Neguse

Représentant Eddie Bernice Johnson

Représentant Peter Welch

Représentante Suzanne Bonamici

INFORMATIONS DE CONTACT

Appelez-nous pour une assistance immédiate sur ce numéro

+447547282209

Maya Garner

Courriel: info@intunwatch.com

Adresse: 1 Burwood Place, Londres, W2 2UT, Royaume-Uni

Cette nouvelle a été publiée pour la source ci-dessus. Veille internationale de l’ONU [ID=15761]

Clause de non-responsabilité: Le pr est fourni « tel quel », sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite: L’éditeur de contenu fournit les informations sans garantie d’aucune sorte. Nous n’acceptons également aucune responsabilité pour les faits juridiques, l’exactitude du contenu, les photos, les vidéos. si vous avez des plaintes ou des problèmes de droits d’auteur liés à cet article, veuillez contacter le fournisseur ci-dessus.

Attachement