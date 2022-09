30 meilleurs conseils pour devenir plus respectueux de l’environnement révélés – et c’est aussi simple que d’appuyer sur l’interrupteur

Récupérer l’eau de pluie, prendre des douches plus rapides et ne laver que les vêtements visiblement sales font partie des 30 principales façons dont les Britanniques passent au vert.

Une recherche menée auprès de 2 000 adultes a révélé les meilleurs hacks pour être durable, notamment la culture de leurs propres fruits et légumes, la prise de douches plus rapides et l’achat d’aliments biologiques.

Les meilleurs conseils pour que les Britanniques vivent une vie plus verte ont été révélés Crédit : Alamy

Ils incluent la culture de vos propres fruits et légumes et l’extinction des lumières lorsque vous n’êtes pas dans la pièce Crédit : Alamy

Il est également apparu que 58% des personnes interrogées pensent avoir un mode de vie écologique et le font depuis 20 mois en moyenne, soit un peu plus d’un an et demi.

Pourtant, 55 % veulent encore améliorer leur jeu écologique et commencer à faire de bons choix pour la planète.

Lorsqu’il s’agit d’être plus respectueux de l’environnement et de regarder au-delà de l’évidence – comme le recyclage du plastique que 46% font maintenant régulièrement – d’autres premières étapes comprenaient la marche au lieu de conduire (39%) et d’éviter les déplacements inutiles (34%).

La recherche a été commandée par Yeo Valley Organic, qui utilise l’agriculture régénérative dans ses pratiques.

La porte-parole, Beth Jones, a déclaré : « Il est plus important que jamais d’apprendre de nouvelles habitudes vertes, et nous aimons partager de bons choix pour les gens et la planète.

“Notre recherche révèle comment les gens réévaluent leurs habitudes d’utilisation de l’eau, par exemple, et prennent des douches plus courtes et lavent leurs vêtements à basse température pour réduire leur impact sur la planète.

“Ce qui est particulièrement génial avec de nombreuses habitudes vertes que de nombreux Britanniques intègrent déjà dans leur routine quotidienne, c’est qu’en plus d’avoir un impact positif sur la santé des gens et la planète, ce sont aussi des moyens intelligents d’économiser de l’argent au milieu de la croissance

coût de la vie.

“Éteindre les lumières quand vous n’êtes pas dans une pièce, prendre un pull avant le

thermostat quand vous avez froid, marcher sur de courtes distances au lieu de brûler votre réservoir de carburant – ces choses sont toutes de bons choix pour les gens et la planète.

LES 30 MEILLEURES FAÇONS DONT LES BRITANNIQUES SONT VERTS 1. Éteignez les lumières/interrupteurs lorsque vous n’êtes pas dans la pièce 2. Utilisez des sacs à vie dans les supermarchés 3. Mettez plus de couches plutôt que d’allumer le chauffage 4. Réduisez l’utilisation du plastique 5. Utilisez des bouteilles d’eau réutilisables 6. Marchez sur de courtes distances plutôt que de conduire 7. Achetez des fruits et légumes en vrac plutôt que emballés dans du plastique 8. Prenez des douches plus rapidement 9. Cultiver des fruits et légumes 10. Réduisez votre consommation de viande 11. Ne laver les vêtements que s’ils ont l’air sales 12. Laver les vêtements à froid 13. Récupérer l’eau de pluie pour les plantes par exemple un récupérateur d’eau 14. Magasinez d’occasion 15. Compostez les aliments 16. Prenez moins de vols 17. Utilisez des tasses à café réutilisables 18. Douche moins 19. Recycler les vêtements 20. Étiqueter les bacs de recyclage 21. Acheté des aliments biologiques 22. Meubles recyclés 23. Optez pour un rasoir réutilisable plutôt que jetable 24. Évitez d’utiliser des cotons-tiges 25. Devenu végétarien ou végétalien 26. Passer à une brosse à dents en bambou 27. Covoiturage 28. Fabriquer des pots de fleurs avec des bouteilles en plastique 29. Faire ses courses dans des boutiques zéro déchet 30. Suivez un régime bio

L’étude a également révélé que 44 % pensent qu’il est difficile de vivre un mode de vie écologique, contre seulement 12 % qui pensent que c’est facile.

Un manque de compréhension sur la façon de vivre un mode de vie vert peut être à blâmer, avec plus

plus d’un quart (26 %) estiment qu’il n’y a pas assez d’éducation sur la durabilité.

Près des deux tiers (63 %) des personnes interrogées via OnePoll ont convenu que si tout le monde incorporait quelques habitudes durables dans sa routine quotidienne, cela ferait une énorme différence.

Trois adultes sur 10 (31 %) ont partagé des conseils avec d’autres sur la façon de mener une vie plus verte.

Et les individus se sont tournés vers les émissions de télévision (26 %), les médias sociaux (24 %) et les amis (24 %) pour trouver l’inspiration.

Les principales motivations pour devenir plus vert sont les suivantes : économiser de l’argent (39 %), se sentir coupable d’habitudes passées (25 %) et devenir parent (24 %) ou

grand-parent (21 %).

Beth Jones a ajouté : « Il est prometteur de voir que les gens passent déjà au bio dans le cadre de leur cheminement personnel vers un mode de vie plus vert.

« En tant que l’une des plus grandes marques biologiques de Grande-Bretagne, il est important pour nous d’offrir aux gens davantage d’opportunités de choisir le bio dans le cadre de leurs objectifs de durabilité.

« Quel meilleur moment pour commencer à faire de bons choix que septembre bio ?