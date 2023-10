Le mélange d’architecture moderne et médiévale de la capitale, de superbes jardins symétriques et de terrasses de café animées ajoute à son allure romantique – et c’est tout cela qui fait de Paris une ville conçue pour la promenade. Que vous souhaitiez visiter des monuments majeurs comme le Louvre et l’Arc de Triomphe ou que vous recherchiez des expériences plus hors des sentiers battus, nous avons interrogé des auteurs de livres de cuisine locaux, des concierges d’hôtel et des guides touristiques pour dresser une liste des 30 meilleurs. choses à faire à Paris.

Après une décennie en France, je me retrouve encore à errer dans Paris et à penser : « Wow, je n’arrive pas à croire que je en direct ici.” La Ville Lumière regorge des meilleurs clichés : des Parisiens à vélo avec du pain dans leur panier à vélo, des fanfares faisant la sérénade à la foule sur les ponts de pierre sur la Seine, des pique-niqueurs buvant du champagne et mangeant du fromage sur des couvertures devant la Tour Eiffel.



Dégustez du fromage dans une fromagerie. Westend61/Getty Images



« Quand on est à Paris, il faut absolument visiter l’un des monuments de la ville. fromageries (fromages) – et il y en a tellement de merveilleux parmi lesquels choisir », déclare Emilie Monacojournaliste et expert en fromage qui dirige Paris de bouche visites gastronomiques. Quelques-uns de ses favoris : La Laiterie de Parisle premier de la ville à produire son propre fromage, et Fromagerie Quatrehommedont les spécialités maison incluent un chèvre charolais fumé vieilli au Nikka Whisky.







Déjeuner aux Enfants du Marché. Le brunch du week-end se démocratise à Paris (la queue au Ventre sacré ne semble jamais diminuer), mais je préfère m’asseoir au comptoir du Les Enfants du Marché, au fond du Marché couvert des Enfants Rouges dans le Marais. Le restaurant ne prend pas de réservation, alors arrivez juste avant son ouverture à midi pour ne pas avoir à attendre trop longtemps. Prévoyez de vous attarder autour d’un vin naturel et d’un mélange d’assiettes fraîches du marché pendant que la musique change lentement, transformant le lieu en une fête un peu plus au fil de la journée.







Allez gourmand à La Grande Epicérie. Rattaché au premier grand magasin parisien, Le Bon Marchéle rez de chaussée La Grande Épicérie est une version haut de gamme des marchés couverts et des halles alimentaires de la ville. Parcourez les stands de fruits et légumes ou achetez la sélection organisée de produits artisanaux. Je m’arrête souvent ici pour déguster des huîtres fraîchement décortiquées et un verre de vin blanc lorsque j’ai besoin d’une pause après mes achats à côté.







Régalez-vous avec les pâtisseries. Photographie de voyage Dave Stamboulis/Getty Images



« Les boulevards de la ville regorgent de pâtisseries alléchantes qui couvrent toute la gamme, depuis les créations de luxe exquises hébergées dans les hôtels de palais, comme la fraise de François Perret. fraisier à Ritz Parisà la vanille tout aussi délicieuse mais humble choux à la crème à Mamiche boulangerie », dit Franck Barronauteur de « Sweet Paris : Recettes saisonnières d’un boulanger américain en France ».







Visitez le Marché aux Puces de Saint-Ouen. Lucas Schifres/Getty Images



Consacrez une journée entière de week-end à flâner dans les stands et étals de bijoux, vêtements, meubles, disques et livres de créateurs vintage du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Considéré comme le plus grand marché aux puces au monde, il compte plus de 2 000 boutiques, réparties sur plus d’une douzaine de marchés individuels. C’est un endroit qui nécessite plus qu’une carte, alors envisagez une visite personnalisée avec une guide comme Alexandra Weinress de Le vuqui peut vous aider à naviguer dans cette mer tentaculaire de vendeurs d’occasion.







Célébrez la couture au Musée Yves Saint Laurent Paris. STÉPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images



Situé dans le même hôtel particulier qu’Yves Saint Laurent a appelé son atelier et son siège social pendant près de 30 ans, le Musée Yves Saint Laurent est autant un monument dédié au créateur légendaire qu’un regard privilégié sur la maison de couture et ses nombreuses collections. Les rétrospectives et les expositions thématiques tournent constamment et une fois par mois, l’atelier de conservation – qui contient des croquis, des schémas de défilés, ainsi que des pièces et accessoires de défilés – s’ouvre au public.







Pique-nique au Parc des Buttes-Chaumont. Taylor McIntyre/Voyage + Loisirs



En été, le parc des Buttes-Chaumont est une destination de pique-nique aussi prisée que Paris Plages le long des quais de Seine. Même Emily et Alfie ont étendu une couverture sur l’une des collines herbeuses d’ici lors d’une scène dans Emilie à Paris.







Naviguez sur les canaux. David Henderson/Getty Images



L’une des meilleures façons de visiter Paris est depuis l’eau, notamment en naviguant le long des canaux au cœur de la ville, en passant devant des monuments comme la Tour Eiffel. « C’est une autre façon de voir la ville, et la nuit c’est encore plus magique », raconte Pierre Cortin, chef barman du restaurant. Hôtel Fouquet’s Paris. Participez à une balade thématique ou d’une heure le long du canal Saint-Martin ou de la Seine, ou réservez un bateau ponton privéoù vous pourrez organiser la playlist et apporter votre propre sélection de vins et de collations.







Assistez à un DJ set au Rooftop Molitor. Géraldine Martens/Rooftop Molitor



Emily a également passé une journée au bord de la piscine dans un restaurant sur le thème nautique. Molitor, et l’ambiance du club de plage vue dans le spectacle est recréée en été sur le toit. Allez déjeuner ou dîner tout au long de la semaine ou assistez à un DJ set ou à un concert en fin d’après-midi le week-end.







Sirotez des spiritueux français au Syndicat. Avec l’aimable autorisation du Syndicat



Une pépite dans la rue du Faubourg Saint-Denis, un peu miteuse, bar style bar clandestin Le Syndicat défend les spiritueux français dans ses cocktails ludiques qui lui ont valu une place permanente sur la liste des 50 meilleurs bars du monde. Les barmans invités prennent les rênes ici et la bande originale est fortement hip-hop.







Explorez le musée Picasso Paris. Thierry Chesnot/Getty Images



L’un des incontournables du Marais, le Musée Picasso Paris est l’endroit idéal pour faire une pause après le shopping ou la chaleur estivale. Installé dans l’Hôtel Salé du XVIIe siècle, l’ancien manoir est aussi impressionnant que sa collection de près de 5 000 peintures, sculptures et dessins de l’artiste Pablo Picasso.







Achetez du parfum à l’Officine Universelle Buly. Mi-apothicaire, mi-café, Officine Universelle Buly’s La boutique de lambrissée du Haut-Marais vous fait voyager des siècles en arrière, jusqu’à l’époque où la fonderie Rudier créait autrefois des œuvres d’art pour Rodin. Des vitrines présentent les magnifiques flacons de parfum et de lotion de la marque française de beauté et de soin. Si vous cherchez un souvenir à rapporter de Paris, la boutique pourra même embosser ou graver des initiales sur ses étuis à baume à lèvres et ses peignes.







Mangez des crêpes au Breizh Café. Avec l’aimable autorisation du Breizh CaféÌ



Ce qui se rapproche le plus des authentiques crêpes bretonnes à Paris, le lambrissé Breizh Café est un point de repère dans le Marais – et un endroit idéal pour faire une pause entre les musées et les magasins si vous ne voulez pas vous attarder pendant un long déjeuner. Faites votre choix entre de savoureuses crêpes et galettes de sarrasin garnies de comté et de jambon ou optez pour quelque chose de sucré comme du caramel au beurre salé et de la crème chantilly.







Prendre un verre au Bar Hemingway. Bernhard Winkelmann/Bar Hemmingway



Avant de m’installer officiellement à Paris, j’ai visité Bar Hemingway chaque fois que je venais en ville. Servant certains des meilleurs cocktails de la ville, l’espace de style salon à cigares bordé de souvenirs d’Hemingway est toujours un lieu incontournable lors des visites d’amis et lors d’occasions spéciales. Assurez-vous d’arriver à l’ouverture du bar (ou même avant) car il ne prend pas de réservation.







Balade au Musée National Gustave Moreau. Raphaël GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images



« Le peintre symboliste a transformé la maison de ville néoclassique de son enfance en un musée plusieurs années avant sa mort en 1898. Le meilleur, c’est que ce que les visiteurs voient aujourd’hui est presque exactement tel qu’il l’a laissé lors de son décès. Vous trouverez suffisamment de peintures, d’aquarelles et de croquis pour vous occuper, mais avec beaucoup moins de touristes à vous frayer un chemin », explique Lindsey Tramutaauteur de « Le Nouveau Paris » et « La Nouvelle Parisienne ».







Assistez à un spectacle de cabaret. BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images



Paris a une histoire de culture du cabaret, parmi les plus célèbres étant Le Moulin Rouge et Cheval fou. Même si le cancan ne vieillit jamais, quelque chose d’aussi français et risqué mais moins connu est Madame Arthurun cabaret et club de drag à Pigalle où Serge Gainsbourg a joué pour la première fois.







Visitez Lafayette Anticipations. Avec l’aimable autorisation de Lafayette Anticipations



« Lorsque les clients demandent un lieu artistique à proximité, nous répondons Anticipations de Lafayette, au cœur du Marais, où vous trouverez un mélange d’art contemporain, de design et de mode. Ils ont un joli petit café-restaurant, Mātēr, où l’on peut manger un morceau ou prendre un verre après des expositions ou des projections de films », suggère l’équipe de l’expérience client de SO/ Paris.







Émerveillez-vous devant la beauté de la Galerie Vivienne. MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images



La Galerie Vivienne est l’une des arcades couvertes les plus impressionnantes de la ville, avec des terrasses de restaurants et de cafés débordant sur le sol en mosaïque illuminé par la lumière naturelle. Parcourez ici un mélange de boutiques, de cavistes et de librairies anciennes, ou asseyez-vous dans un salon de thé ou un bistro traditionnel.







Prenez place au Café de Flore. Vivez votre propre version de “Midnight in Paris” en sirotant un café dans l’ancien terrain de jeu de la génération perdue. Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse sont parsemés de cafés Art déco autrefois fréquentés par Hemingway et Picasso. L’un des plus en vogue est Café de Flore — il n’y a rien de mieux que les gens qui regardent depuis sa terrasse extérieure du boulevard Saint-Germain.