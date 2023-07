30 jours sur 110 F à Phoenix. Mais les pluies de mousson attendues pourraient refroidir le sud-ouest historiquement chaud

PHOENIX (AP) – Une vague de chaleur historique qui s’est emparée du sud-ouest des États-Unis tout au long du mois de juillet, faisant exploser les résidents et cuisant des surfaces comme la brique, commence à s’atténuer avec l’arrivée tardive des pluies de mousson.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que d’ici lundi, les habitants de la région métropolitaine de Phoenix commencent à voir des températures élevées tomber sous les 110 degrés Fahrenheit (43,3 degrés Celsius) pour la première fois en un mois.

Mais pas le samedi. La température élevée dans la ville du désert avec plus de 1,6 million d’habitants a dépassé 110 F pour la 30e journée consécutive, a déclaré le National Weather Service. Le record précédent de 110 F ou plus était de 18 jours en 1974.

Il y a de plus en plus de risques dimanche de refroidissement des orages de mousson. Bien que le temps humide puisse également apporter des vents destructeurs, de la poussière soufflée et des risques d’inondations soudaines, a averti le service météorologique. Des pluies soudaines qui s’écoulent sur des surfaces dures peuvent rapidement remplir des lavages normalement secs.

Déjà cette semaine, le creux nocturne à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor est tombé sous 90 F (32,2 C) pour la première fois en 16 jours, offrant enfin aux résidents un répit de la chaleur étouffante une fois le soleil couché.

Les températures devraient également baisser à Las Vegas, Albuquerque et même à Death Valley, en Californie, où le service météorologique a déclaré que le maximum attendu de 122 F (50 C) samedi devrait baisser à 113 F (45 C) d’ici mardi – avec un léger risque de pluie.

La tendance à la baisse a commencé mercredi soir, lorsque Phoenix a connu sa première grande tempête de mousson depuis le traditionnel début de la saison des orages le 15 juin. Alors que plus de la moitié de la grande région de Phoenix n’a reçu aucune pluie de cette tempête, certaines banlieues orientales ont été frappées par des vents violents, des tourbillons de poussière et des chutes localisées allant jusqu’à 1 pouce (2,5 centimètres) de précipitations.

Des tempêtes de plus en plus fortes sont attendues au cours du week-end.

Les scientifiques calculent que juillet s’avérera être le plus chaud jamais enregistré dans le monde et peut-être la civilisation humaine la plus chaude jamais connue. La chaleur extrême frappe maintenant la partie orientale des États-Unis, alors que la flambée des températures s’est déplacée du Midwest vers le nord-est et le centre de l’Atlantique, où certains endroits connaissent leurs journées les plus chaudes jusqu’à présent cette année.

Les nouveaux records de chaleur établis cet été ne sont que quelques-uns des phénomènes météorologiques extrêmes observés aux États-Unis ce mois-ci, tels que des crues soudaines en Pennsylvanie et dans certaines parties du nord-est.

« N’importe qui peut être en danger à l’extérieur dans cette chaleur record », a averti le service d’incendie de Goodyear, une banlieue de Phoenix, sur les réseaux sociaux tout en proposer des idées pour rester en sécurité.

Pour de nombreuses personnes telles que les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de santé et celles qui n’ont pas accès à la climatisation, la chaleur peut être dangereuse, voire mortelle.

Le comté de Maricopa, le plus peuplé d’Arizona et qui abrite Phoenix, a rapporté cette semaine que son service de santé publique avait confirmé 25 décès liés à la chaleur cette année au 21 juillet, et 249 autres font l’objet d’une enquête.

Les résultats des tests toxicologiques qui peuvent prendre des semaines ou des mois après la réalisation d’une autopsie pourraient éventuellement entraîner de nombreux décès répertoriés comme faisant l’objet d’une enquête, car la chaleur associée est changée en confirmation.

Le comté de Maricopa a confirmé 425 décès liés à la chaleur l’année dernière, et plus de la moitié d’entre eux sont survenus en juillet.

Ailleurs en Arizona la semaine prochaine, la communauté agricole du désert de Yuma s’attend à des sommets allant de 104 à 112 (40 C à 44,4 C) et Tucson envisage des sommets allant de 99 à 111 (37,2 C à 43,9 C).

Les sommets à Las Vegas devraient tomber à 94 (34,4 C) mardi prochain après une longue période de sommets au-dessus de 110 (43,3 C). Death Valley, qui a atteint 128 (53,3 C) à la mi-juillet, se refroidira également, mais seulement à un 116 (46,7 C) encore brûlant.

Au Nouveau-Mexique, les sommets à Albuquerque la semaine prochaine devraient se situer entre le milieu et le haut des années 90 (environ 35 ° C), avec un ciel nuageux de fête.

____

L’écrivain de l’Associated Press Ken Ritter à Las Vegas a contribué à ce rapport.

Anita Snow, l’Associated Press