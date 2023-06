30 jeunes femmes reçoivent des bourses de la Lincoln-Way Area Business Women’s Association – Shaw Local

Le 20 juin, 30 jeunes femmes ont chacune reçu une bourse de 1 250 $ de la Lincoln-Way Area Business Women’s Organization.

Les femmes ont reçu l’argent lors de la soirée annuelle de remise des bourses d’études de la Lincoln-Way Area Business Women’s Organization, qui s’est tenue le 20 juin au Gatto’s Italian Restaurant & Bar à New Lenox.

L’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way est un réseau de plus de 60 femmes vivant dans les régions de Frankfort, New Lenox, Manhattan et Mokena, selon le site de l’organisation.

L’année dernière, l’organisation a donné 1 000 $ à 24 jeunes femmes, elle était donc heureuse d’augmenter à la fois le montant accordé et le nombre de femmes qu’elle pouvait servir, a déclaré Jennifer M. McManus, porte-parole de l’organisation.

Voici les récipiendaires des bourses LWABWO 2023 : Gianna Arizzi, Caslyn Battin, Gianna Cox, Brooke Croix, Ashley Doerr, Katherine Ehmen, Anna Fritz, Alexa Gilboe, Hailey Godbout. Alyssa Gorski, Elizabeth Hirschbeck. April Kamba, Riley Knoop, Tori Kozlowski, Emily Langlois, Olivia Langlois, Victoria Lucarelli, Ella Maldonado, Alyssa Maves, Kiera McClelland, Faith Nagy, Annalina Nelson, Maureen O’Brien, Madison Plesek, Margaret Schwerha, Sara Selph, Ellie Slowiak, Kealey Wujcik, WenLi Zekich et Anna Zheng.

Environ la moitié de ses 60 candidats et plus ont été interviewés par des membres de l’organisation, a déclaré McManus.

L’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way a été fondée en 1970 afin de collecter des fonds pour des bourses d’études pour les femmes. Il peut s’agir d’une personne âgée diplômée qui fréquentera un collège, une université, une école de métiers ou un collège junior ou une femme de la communauté qui poursuit ses études, selon le site de l’organisation.

La majeure partie de l’argent pour les bourses a été collectée grâce à sa collecte de fonds annuelle pour les vacances, qui s’est tenue le 7 décembre 2022 au Harry E. Anderson VFW Post 9545 à New Lenox. McManus a déclaré que l’enchère avait rapporté 28 000 $.

L’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way a également collecté environ 1 100 $ à chaque fois grâce à sa boutique en ligne de pop-corn, qui a été proposée en octobre, puis à nouveau avant le Super Bowl, a déclaré McManus.

De plus, l’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way a reçu un don d’un événement Ladies Night en août 2022. Elle a également reçu environ 3 200 $ en novembre d’un événement social communautaire «shop local», a-t-elle déclaré.

« Et puis nous avons une tombola printanière qui a permis de récolter suffisamment pour une seule bourse », a déclaré McManus.

En plus de collecter des bourses d’études, a déclaré McManus. L’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way accomplit également des «actes de gentillesse», comme donner «des articles de toilette aux troupes» et faire des dons aux garde-manger locaux, a-t-elle déclaré.

McManus a déclaré que les membres de l’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way sont des femmes d’affaires bien qu’elles ne possèdent pas nécessairement d’entreprises. McManus a déclaré avoir entendu parler du groupe par un ami et l’avoir rejoint en 2012.

McManus a déclaré qu’elle était nouvelle en ville à l’époque et a trouvé que l’organisation des femmes d’affaires de la région de Lincoln-Way était une merveilleuse façon de rencontrer des gens de sa communauté.

« Je n’aurais jamais rencontré ces femmes si je n’avais pas été impliqué dans ce groupe », a déclaré McManus.

Pour information, visitez lwabwo.org.