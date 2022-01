30 h IST, Tilak Maidan, Goa

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Odisha FC vs Hyderabad FC onzième probable :

Gardien de but: Arshdeep Singh

Prédiction de l’équipe OFC vs HFC Dream11

Le match entre Odisha FC et Hyderabad FC se jouera le jeudi 27 janvier au stade Tilak Maidan de Goa. Le match débutera à 19h30 IST.

Détails du match OFC vs HFC

Le match entre Odisha FC et Hyderabad FC est disponible pour être diffusé en direct sur Disney + Hotstar et Jio TV.

Le Star Sports Network détient les droits de diffusion du match 73 ISL 2021-22 d’aujourd’hui entre Odisha FC et Hyderabad FC.

Le match entre Odisha FC vs Hyderabad FC devrait commencer à 19h30 (IST).

Hyderabad a remporté cinq matchs en 12 matches et n’a perdu que les deux alors qu’il a réussi à faire match nul les cinq autres. Dans le match retour entre les deux équipes, le Hyderabad FC est sorti vainqueur avec une énorme marge de 6-1.

OFC vs HFC Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2021-22 d’aujourd’hui entre Odisha FC contre Hyderabad FC : L’Odisha FC a été solide en défense lors de son dernier match contre l’ATK Mohun Bagan FC en obtenant un match nul. Désormais, lorsqu’ils affronteront le Hyderabad FC, ils auront la possibilité de se classer parmi les quatre premiers s’ils obtiennent tous les points proposés ici.

