MI vs SRH Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 9 entre les Indiens de Mumbai et les Sunrisers Hyderabad:Le neuvième match de la Premier League indienne (IPL) 2021 en cours sera le théâtre d’une rencontre passionnante entre les champions en titre Mumbai Indians (MI) et Sunrisers Hyderabad (SRH) le samedi 17 avril au stade MA Chidambaram, à Chennai.

Les deux parties ont joué deux matchs passionnants chacun au même endroit. MI a perdu son premier match de la saison contre RCB mais a fait un retour surprise lors de son deuxième match contre KKR. En revanche, SRH a perdu ses deux premiers matchs contre KKR et RCB respectivement et aura à cœur de décrocher deux points précieux dans ce match.

Le match 9 MI vs SRH IPL 2021 devrait débuter à 19h30 IST.

MI vs SRH Diffusion en direct

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket peuvent également le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match MI vs SRH

Le match se jouera le samedi 17 avril au stade Wankhede de Chennai. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe MI vs SRH Dream11

Capitaine: Suryakumar Yadav

Vice-capitaine: David Warner

Gardien de guichet: Jonny Bairstow

Batteurs: Rohit Sharma, David Warner, Manish Pandey, Suryakumar Yadav

Polyvalent: Jason Holder, Krunal Pandya

Quilleurs: T Natarajan, Shahbaz Nadeem, Trent Boult, Rahul Chahar

XIs probables MI vs SRH

Bombay: Suryakumar Yadav, Rohit Sharma (C), Krunal Pandya, Trent Boult, Rahul Chahar, Ishan Kishan, Quinton De Kock (WK), Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Jimmy Neesham, Kieron Pollard

Hyderabad: Jonny Bairstow, Manish Pandey, David Warner (C), Jason Holder, Rashid Khan, T Natarajan, Bhuvneshwar Kumar, Shahbaz Nadeem, Wriddhiman Saha (WK), Mohammad Nabi, Abdul Samad

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici