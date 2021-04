CSK vs RR Dream11 Team Prédiction et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 12 entre Chennai Super Kings et Rajasthan Royals: Trois fois champions, les Chennai Super Kings (CSK) affronteront les premiers détenteurs du titre Rajasthan Royals (RR) dans le match 12 de la Premier League indienne (IPL) 2021 au stade Wankhede de Mumbai. Le match débutera à 19h30 IST. Selon les dernières directives de la BCCI, aucune équipe ne sera autorisée à jouer dans son pays d’origine. Cela a été fait pour que personne ne profite du terrain.

Après avoir joué deux matchs et perdu leurs premiers matchs, CSK et RR espèrent maintenir l’élan de la victoire au fur et à mesure que le tournoi progresse.

Le département des frappeurs du CSK a cliqué lors de son premier match contre les Capitals de Delhi (DC). Cependant, leurs quilleurs n’ont jamais vraiment démarré et ont été martelés par le premier ordre de DC. Dans leur deuxième match, les quilleurs du CSK ont fait un retour faisant autorité dirigé par le stimulant Deepak Chahar, alors qu’ils limitaient un ordre de frappe fort des Punjab Kings (PBKS) à seulement 106.

Pour le Rajasthan, en revanche, le skipper Sanju Samson a mené de l’avant contre PBKS en écrasant 119 sur seulement 63 livraisons. Cependant, le Rajasthan a finalement manqué de 4 points alors que PBKS a scellé la victoire dans le dernier ballon du match. RR a cependant fait amende honorable lors de son deuxième match contre DC. Après une bonne performance au bowling et en limitant l’adversaire à 147, leur alignement de frappeurs a un peu faibli. Mais David Miller et Chris Morris ont assuré que RR franchissait la ligne de victoire pour enregistrer sa première victoire de l’IP 2021.

CSK vs RR IPL 2021, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals: diffusion en direct et télédiffusion

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket qui souhaitent regarder le match en ligne peuvent le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

RR vs PBKS IPL 2021, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals: Détails du match

Le match se jouera le lundi 19 avril au stade Wankhede de Mumbai. Le jeu commencera à 19h30 IST.

CSK VS RR IPL 2021, équipe Dream11, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals:

Capitaine: Sanju Samson

Vice capitaine: David Miller

Gardien de guichet: Jos Buttler

Les batteurs: Ambati Rayudu, Faf du Plessis, Suresh Raina

Polyvalent: Chris Morris, Moeen Ali

Quilleurs: Deepak Chahar, Shardul Thakur, Mustafizur Rahman

Chennai Super Kings jeu probable 11: Ruturaj Gaikwad, Faf Du Plessis, Moeen Ali, Suresh Raina, Ambati Rayudu, MS Dhoni (C / WK), Dwayne Bravo, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Shardul Thakur, Deepak Chahar

Royals du Rajasthan jeu probable 11: Jos Buttler, Manan Vohra, Sanju Samson (C & WK), Shivam Dube, David Miller, Riyan Parag, Chris Morris, Rahul Tewatia, Jayadev Unadkat, Chetan Sakariya, Mustafizur Rahman

