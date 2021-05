30 h 00 IST, Villa Park, Aston Villa

AVL vs CHE Dream11 Prévision d’équipe et suggestions pour la Premier League d’aujourd’hui 2020-21 entre Aston Villa et Chelsea: Chelsea cherchera à consolider sa place sur la table et à se classer parmi les quatre premiers lorsqu’ils verront les cornes avec Aston Villa à Villa Park dimanche. Les deux derniers éliminatoires de la Premier League n’ont pas encore été identifiés et Chelsea a de solides chances de s’approprier l’une des positions.

Aston Villa, en revanche, finira très certainement 11e sur le tableau des points, mais leur performance a été meilleure par rapport à la saison dernière où ils étaient très près d’être relégués.

Ce ne sera pas un défi facile pour eux car ils affronteront Chelsea, une équipe qui a trouvé une forme incroyable sous Thomas Tuchel.

Premier League 2020-21 Aston Villa contre Chelsea: Actualités de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Aston Villa doit faire face à toute une série de problèmes de blessures. Ils entreront dans ce match sans les services de Matty Cash, Dominic Revan, Trezeguet, Morgan Sanson, car tous ces joueurs sont sortis avec leurs blessures respectives.

Chelsea doit également faire face à l’absence de Ngolo Kante, Kai Havertz, Andreas Christensen car tous ces joueurs sont actuellement blessés.

AVL vs CHE Diffusion en direct

La plupart des matchs de la Premier League 2020-21 seront diffusés sur Star Sports Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique Disney + Hotstar.

Détails du match AVL vs CHE

Le match se jouera le dimanche 23 mai au Villa Park, à Aston Villa. Le jeu commencera à 20h30 IST.

Pronostic AVL vs CHE Dream11 Team

Capitaine: Timo Werner

Vice-capitaine: Ollie Watkins

Gardien de but: Edouard Mendy

Défenseurs: Matt Targett, Tyrone Mings, Thiago Silva, Antonio Rudiger

Milieux: John McGinn, Douglas Luiz, Jorginho, Reece James

Attaquants: Timo Werner, Ollie Watkins

XIs probables AVL vs CHE

Aston Villa: Emiliano Martinez; Matt Targett, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Ahmed El Mohamady; John McGinn, Douglas Luiz; Jack Grealish, Anwar El Ghazi, Bertrand Traoré; Ollie Watkins

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta; Ben Chilwell, Mateo Kovacic, Jorginho, Reece James; Christian Pulisic, Mason Mount; Timo Werner

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici