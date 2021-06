30 h 00 IST Stadio Olimpico, Rome

Prédiction et suggestions de l’équipe TUR vs ITA Dream11 pour l’Euro 2020 d’aujourd’hui entre la Turquie et l’Italie : Après un an de retard, les finales très attendues de l’Euro 2020 débuteront samedi, alors que l’Italie accueille la Turquie en rapide amélioration dans l’emblématique Stadio Olimpico de Rome. Les quadruples champions du monde sont l’une des 11 nations hôtes et espèrent un début positif de leur campagne Euro 2020. Ils sont invaincus en 27 matches depuis 2018 et continueront certainement de progresser dans leur match d’ouverture.

COUVERTURE COMPLÈTE : EURO 2020

Pendant ce temps, leurs homologues turcs sont connus pour leur esprit combatif, et l’équipe actuelle dirigée par Senol Guenes peut surprendre les meilleurs de leur jour. Ces derniers temps, les Crescent-Stars se sont avérés exceptionnellement difficiles à vaincre, car ils n’ont perdu qu’à trois reprises lors de leurs 26 dernières sorties depuis que Gunes est revenu à la tête de son pays en 2019.

Les fans peuvent s’attendre à une rencontre rapprochée car deux équipes bien organisées sont susceptibles de se disputer une affaire rapprochée.

Euro 2020 Turquie vs Italie: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Senol Gunes et Robert Mancini ont à leur disposition des unités entièrement équipées. Cependant, la disponibilité de Marco Verratti reste douteuse pour les Italiens.

Diffusion en direct TUR vs ITA

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct. Alors que la diffusion en direct est disponible sur SonyLIV et Jio TV.

Détails du match TUR vs ITA

Le match se jouera le samedi 12 juin au Stadio Olimpico, à Rome, en Italie. Le début du jeu est prévu à 00h30 IST.

Prédiction de l’équipe TUR vs ITA Dream11

Capitaine: Lorenzo Insigne

Vice capitaine: Burak Yilmaz

Gardien de but: Cakir ougurcain

Défenseurs : Alessandro Florenzi, Caglar Soyuncu, Leonardo Bonucci

Milieu de terrain : Hakan Calhanoglu, Jorginho, Manuel Locatelli, Ozan Tufan

Grévistes : Burak Yilmaz, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

TUR vs ITA XI probables

Dinde: Ugurcan Cakir (GK), Zeki Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Umut Meras, Okay Yokuslu, Cengiz Under, Ozan Tufan, Hakan Calhanoglu, Yusuf Yazici, Burak Yilmaz

Italie: Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri, Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

