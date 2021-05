30 h 00 IST, stade King Power, Leicester City

LEI vs TOT Dream11 Prédiction et suggestions de l’équipe pour la Premier League d’aujourd’hui 2020-21 entre Leicester City et Tottenham Hotspur: Tottenham Hotspur voudra au moins réserver sa place en UEFA Europa League lorsqu’il affrontera Leicester City lors du dernier match de Premier League dimanche.

Leicester City est également en lice pour réserver une place en UEFA Champions League, mais alors, ils pourraient bien rater leur match à Chelsea lors de leur dernier match et, par conséquent, c’est un match qu’ils auront hâte de gagner et de revenir. sur la bonne voie.

Les Spurs entrent dans ce match au septième rang du classement. Ils ont 59 points au tableau et pourraient finir dans le top six s’ils gagnent contre Leicester City. Cependant, ils espèrent également voir West Ham perdre contre Southampton.

Premier League 2020-21 Leicester City contre Tottenham Hotspur: Actualités de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Leicester City ne pourra pas bénéficier des services de Jonny Evans car il est blessé au talon. Dans le même temps, James Justin et Harvey Barnes sont également indéfiniment absents.

Tottenham Hotspur, d’autre part, n’a que quelques joueurs blessés car Ben Davies et Japhet Tanganga sont les seuls joueurs exclus et depuis, ils ont besoin d’une victoire Lucas Moura pourrait devancer Dele Alli en tant que milieu de terrain offensif.

LEI vs TOT Diffusion en direct

La plupart des matchs de la Premier League 2020-21 seront diffusés sur Star Sports Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique Disney + Hotstar.

Détails du match LEI vs TOT

Le match se jouera le dimanche 23 mai au King Power Stadium, à Leicester City. Le jeu commencera à 20h30 IST.

Pronostic LEI vs TOT Dream11 Team

Capitaine: Jamie Vardy

Vice-capitaine: Harry Kane

Gardien de but: Kasper Schmeichel

Défenseurs: Timothy Castagne, Wesley Fofana, Matt Doherty, Toby Alderweireld

Milieux de terrain: Youri Tielemans, Luke Thomas, Gareth Bale, Lucas Moura

Grévistes: Jamie Vardy, Harry Kane

XIs probables LEI vs TOT

La ville de Leicester: Kasper Schmeichel; Timothy Castagne, Wesley Fofana, Caglar Soyuncu; Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Luke Thomas; Ayoze Perez; Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy

Tottenham Hotspur: Hugo Lloris; Matt Doherty, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilon; Giovani Lo Celso, Pierre-Emile Hojbjerg; Gareth Bale, Lucas Moura, Heung-Min Son; Harry Kane

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici