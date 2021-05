30 h 00 IST, stade de Wembley, Londres

Prédiction et suggestions de l’équipe BRE vs SWA Dream11 pour la finale des éliminatoires du championnat EFL d’aujourd’hui 2020-21 entre Brentford vs Swansea City: Brentford et Swansea City s’affronteront en finale des éliminatoires du championnat samedi. Les deux clubs chercheront désespérément une promotion lucrative en Premier League. Les Bees entrent dans ce match après leur victoire contre Bournemouth. Les cygnes, en revanche, ont dominé leur égalité à deux pattes avec Barnsley.

Ce sera le deuxième match au rebond pour les deux équipes. Ils se sont rencontrés en demi-finale la saison dernière tandis que Brentford s’est qualifié pour la finale avec une victoire de 3-2 au total.

Finale des éliminatoires du championnat EFL 2020-21 Brentford vs Swansea City: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Brentford a un certain nombre de problèmes de blessures pour ce match. Alors que Josh Dasilva a été exclu en raison d’une blessure à la hanche, Shandon Baptiste reste un absent de longue date avec une blessure au genou.

Swansea City, en revanche, ne pourra pas bénéficier des services de Brandon Cooper, Tivonge Rushesha, Steven Benda et Jordan Morris car ils sont tous exclus en raison de leurs blessures.

Diffusion en direct BRE vs SWA

Ce match ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde. Alors que la diffusion en direct sera disponible sur Voot select ou Jio TV.

Détails du match BRE vs SWA

Le match se jouera le samedi 29 mai à Stamford Bridge, au stade de Wembley, à Londres. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe BRE vs SWA Dream11

Capitaine: Ivan Toney

Vice capitaine: Liam Cullen

Gardien de but: David Raya

Défenseurs : Pontus Jansson, Christian Norgaard, Kyle Naughton, Ben Cabango

Milieu de terrain : Mathias Jensen, Sergi Canos, Matt Grimes, Jay Fulton

Grévistes : Ivan Toney, Liam Cullen

BRE vs SWA XI probables

Brentford : David Raya ; Pontus Jansson, Christian Norgaard, Ethan Pinnock ; Mads Roerslev Rasmussen, Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Sergi Canos ; Tariqe Fosu-Henri ; Marcus Forss, Ivan Toney

Ville de Swansea : Freddie Woodman ; Kyle Naughton, Ben Cabango, Marc Guehi, Jake Bidwell ; Conor Hourihane, Matt Grimes, Jay Fulton; Jamal Lowe, Liam Cullen, André Ayew

