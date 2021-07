30 h 00 IST, stade de Wembley, Londres

Prédiction et suggestions de l’équipe ENG vs DEN Dream11 pour la 2e demi-finale de l’Euro 2020 d’aujourd’hui entre l’Angleterre et le Danemark : L’Angleterre est prête pour une rencontre palpitante en demi-finale de l’Euro 2020 jeudi lorsqu’elle accueillera le Danemark dans la capitale pour une place dans le choc au sommet du Championnat d’Europe. Le match à indice d’octane élevé se jouera au stade de Wembley à Londres et le coup d’envoi du match est prévu à 00h30 IST.

Les Three Lions ont battu l’Ukraine 4-0 à Rome pour se qualifier pour les quatre derniers, tandis que le Danemark a battu la République tchèque 2-1 en quart de finale. Compte tenu de leurs solides performances tout au long du tournoi, les hôtes sont les favoris pour remporter ce match. Cependant, les Scandinaves ont dépassé toutes les attentes et peuvent donner un coup de poing dévastateur à leur journée.

Les deux équipes se battront pour une place en finale du Championnat d’Europe contre l’Italie le 12 juillet.

Euro 2020 Angleterre vs Danemark 2e demi-finale: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Gareth Southgate a un problème de blessure mineure sous la forme de Dean Henderson. Outre le petit problème, il aura le choix entre une équipe complète. Pendant ce temps, Kasper Hjulmand n’a aucun problème de blessure dans son camp, il dispose également d’une équipe complète.

ENG vs DEN 2e demi-finale Diffusion en direct

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct. Considérant que SonyLIV et Jio TV fourniront des services de streaming en direct.

ENG vs DEN 2e match de demi-finale Détails

Le match se jouera le jeudi 8 juillet au stade de Wembley, à Londres. Le match débutera à 00h30 (IST).

Prédiction de l’équipe ENG vs DEN Dream11

Capitaine : Harry Kane

Vice-capitaine : Pierre-Emile Hojbjerg

Gardien de but : Jordan Pickford

Défenseurs : Andreas Christensen, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount

Milieu de terrain : Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Kalvin Phillips, Declan Rice

Attaquants : Raheem Sterling, Harry Kane

ENG vs DEN XI probables

Angleterre : Jordan Pickford ; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw ; Declan Rice, Kalvin Phillips, Mason Mount, Jadon Sancho; Harry Kane, Raheem Sterling

Danemark : Kasper Schmeichel ; Andreas Christensen, Simon Kjaer, Jannik Vestergaard ; Jens Stryger Larsen, Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojbjerg, Joakim Maehle ; Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard ; Kasper Dolberg

