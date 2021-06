30 h 00 IST, stade de Wembley, Londres

Prédiction et suggestions de l’équipe ENG vs GER Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Allemagne : Les anciens rivaux anglais et allemand renouvellent les hostilités dans l’emblématique stade de Wembley lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 mardi. Le match à élimination directe ENG vs GER débutera à 21h30 (IST).

Les Three Lions ont atteint les huitièmes de finale après avoir terminé en tête du groupe D avec sept points jusqu’à présent. L’Allemagne, en revanche, a terminé deuxième du groupe de la mort (Groupe F) avec quatre points. De plus, l’affrontement de ce soir sera le premier affrontement majeur entre les deux rivaux légendaires dans un tournoi majeur depuis 2010. Cependant, c’est aussi l’un des plus gros matchs des huitièmes de finale, alors que les deux équipes se battent pour une place en quart de finale de UEFA Euro 2020.

Les deux équipes n’ont disputé que quatre matchs nuls lors de 32 rencontres précédentes, cependant, l’Allemagne a le moindre avantage dans le record du face-à-face avec 15 victoires.

Avant le match des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Allemagne ; voici tout ce que vous devez savoir :

ENG vs GER Télédiffusion

Le Sony Sports Network (SPN) a le droit de diffusion du match ENG vs GER en Inde

ANG vs GER Diffusion en direct

Le match entre ENG vs GER est disponible pour être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match ANG vs GER

Le match ENG vs GER se jouera le mardi 29 juin au stade de Wembley. Le jeu commencera à 21h30 (IST).

Choix du capitaine et du vice-capitaine ENG vs GER Dream11 :

Capitaine: Kai Havertz

Vice capitaine: Rahim Sterling

Prédiction de l’équipe ENG vs GER Dream11

Gardien de but: Jordan Pickford

Défenseurs : Joshua Kimmich, Kyle Walker, Robin Gosens, John Stones,

Milieu de terrain : Toni Kroos, Thomas Muller, Kai Havertz, Mason Mount

Avant: Raheem Sterling, Harry Kane

Angleterre vs Allemagne probable XI:

Angleterre: Jordan Pickford (GK); Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw ; Declan Rice, Kalvin Phillips; Phil Foden, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane

Allemagne: Manuel Neuer (GK); Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger ; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos, Robin Gosens ; Kai Havertz, Thomas Muller, Serge Gnabry

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici