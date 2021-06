30 h 00 IST Parken Stadium, Copenhague

Prédiction et suggestions de l’équipe RUS vs DEN Dream11 pour le match du groupe B de l’Euro 2020 entre la Russie et le Danemark : La Russie et le Danemark s’affronteront lors de la dernière journée de la phase de groupes du Groupe B, mardi au Parken Stadium de Copenhague. Après avoir subi une lourde défaite (3-0) contre la Belgique lors du premier match de la saison, la Russie se dirige vers ce match important après une impressionnante victoire 1-0 sur la Finlande. Alors que le Danemark a subi une défaite 2-0 aux mains de la Belgique lors de la première sortie, suivie d’une défaite 0-1 contre la Russie. Les deux équipes ont de quoi jouer car la deuxième place est toujours à gagner avec les équipes du groupe B, la Finlande et la Belgique en même temps à Saint-Pétersbourg.

Euro 2020 Russie vs Danemark: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

L’équipe de Stanislav Cherchesov n’a aucun problème majeur de blessure ou de suspension. Cependant, la disponibilité de Mario Fernandes reste incertaine. Après l’arrêt cardiaque grave de Christian Eriksen, l’entraîneur-chef Kasper Hjulmand n’a aucun autre problème de blessure.

RUS vs DEN Diffusion en direct

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct. La diffusion en direct sera disponible sur SonyLIV et Jio TV.

Détails du match RUS vs DEN

Le match se jouera le mardi 21 juin au Parken Stadium de Copenhague, au Danemark. Le coup d’envoi du match est prévu à 00h30 IST.

Prédiction de l’équipe RUS vs DEN Dream11

Capitaine: Yussuf Poulsen

Vice capitaine: Pierre-Emile Hojbjerg

Gardien de but: Kasper Schmeichel

Défenseurs : Daniel Wass, Georgiy Dzhikiya, Joakim Maehle,

Milieu de terrain : Alexeï Miranchuk, Alexandre Golovine, Denis Cheryshev, Pierre-Emile Hojbjerg

Grévistes : Artem Dzyuba, Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen

RUS vs DEN XI probables

Russie : Anton Shunine ; Viatcheslav Karavaev, Georgiy Dzhikiya, Andrey Semenov, Viatcheslav Karavaev; Dmitri Barinov, Alexandre Golovine ; Denis Cheryshev, Alexeï Miranchuk, Roman Zobnine ; Artem Dzyuba

Danemark : Kasper Schmeichel ; Daniel Wass, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Joakim Maehle ; Mathias Jensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney ; Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Martin Braithwaite

