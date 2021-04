Pronostics et suggestions de l’équipe LEI vs CRY Dream11 pour la Premier League d’aujourd’hui entre Leicester City et Crystal Palace: Leicester City, qui a assuré sa place en finale de la FA Cup avec une victoire 3-0 sur West Bromwich Albion en championnat jeudi, tentera de consolider sa place dans le top quatre de la Premier League en affrontant Crystal Palace. Les Foxes sont actuellement troisièmes du tableau, tandis que Palace occupe la 13e position.

En l’absence de nouvelles blessures, il est peu probable que Brendan Rodgers fasse des changements sur le côté, mais il pourrait faire un échange pour la visite des hommes de Roy Hodgson. Rodgers a exprimé sa prudence face à l’arrière latéral portugais, Luke Thomas, à la suite de son récent rétablissement d’une grave blessure au genou il y a environ 10 mois.

Palace, en revanche, a eu un repos de 16 jours depuis sa défaite 4-1 à domicile contre Chelsea le 10 avril. Il serait intéressant de voir s’ils se sont rechargés ou s’ils sont encore rouillés de ce match. Les Eagles n’ont remporté qu’un seul match sur leurs six derniers matchs de la ligue, mais ont actuellement 11 points d’avance sur la zone de relégation. L’équipe de Roy Hodgson a un bilan récent assez impressionnant contre Leicester, perdant seulement deux de ses huit derniers matchs de Premier League contre les Foxes.

Le match Premier League LEI vs CRY débutera à 12h30 IST.

LEI vs CRY Diffusion en direct

Les matchs de la Premier League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde, tandis que la diffusion en direct est également disponible sur Disney + Hostar.

Détails du match LEI vs CRY

Le match se jouera le mardi 27 avril au King Power Stadium de Leicester. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Pronostic LEI vs CRY Dream11 Team

Capitaine: Luka Milivojevic

Vice-capitaine: Kasper Schmeichel

Gardien de but: Kasper Schmeichel

Défenseurs: Jonny Evans, Wesley Fofana, Gary Cahill, Cheikhou Kouyate

Milieux de terrain: Wilfried Ndidi, Luka Milivojevic, Youri Tielemans

Grévistes: Jamie Vardy, James Maddison, Wilfried Zaha

XIs probables LEI vs CRY

LEI: Kasper Schmeichel (GK); Wesley Fofana, Jonny Evans, Çaglar Soyuncu; Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Ricardo Pereira; James Maddison; Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy

CRY: Vicente Guaita (GK); Gary Cahill, Cheikhou Kouyate; Patrick van Aanholt; Joel Ward; Jairo Riedewald, Luka Milivojevic; Eberechi Eze, Jordan Ayew; Wilfried Zaha, Christian Benteke.

