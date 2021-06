30 h 00 IST Gazprom Arena, Saint-Pétersbourg

Prédiction et suggestions de l’équipe FIN vs BEL Dream11 pour le match du groupe B de l’Euro 2020 entre la Finlande et la Belgique : La Finlande affrontera la Belgique lors de son dernier match du Groupe B au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, en Russie, le mardi 22 juin 2021. Le match devrait commencer à partir de 00h30 (IST). La Belgique a eu un début dominant dans le tournoi, remportant ses deux matches de groupe d’ouverture. Pendant ce temps, la Finlande a connu un début mitigé pour sa première campagne de Championnat d’Europe. Ils ont remporté le match d’ouverture de la saison contre le Danemark, suivi d’une défaite face à la Russie la dernière fois.

Cependant, les débutants du tournoi peuvent encore réserver une place au prochain tour avec une victoire à Saint-Pétersbourg, mais ce sera une tâche ardue contre une impressionnante équipe belge, qui est déjà assurée de sa place en huitièmes de finale. Dans un scénario improbable scénario de rêve, les chances des Danois de se qualifier pour le tour suivant s’ils battaient la Russie et la Finlande s’inclinaient lourdement face à la Belgique ou finiraient troisièmes au cas où les premiers remporteraient une victoire.

Euro 2020 Finlande vs Belgique: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

L’entraîneur-chef Markku Kanerva aura à sa disposition une équipe finlandaise complète.

Pendant ce temps, l’équipe de Roberto Martinez sera privée des services de Timothy Castagne, qui a été exclu du reste du tournoi après avoir maintenu une tête lors du match contre la Russie.

FIN vs BEL Diffusion en direct

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct. La diffusion en direct sera disponible sur SonyLIV et Jio TV.

Détails du match FIN vs BEL

Le match se jouera le mardi 21 juin au Parken Stadium de Copenhague, au Danemark. Le coup d’envoi du match est prévu à 00h30 IST.

Prédiction de l’équipe FIN vs BEL Dream11

Capitaine: Kevin De Bruyne

Vice capitaine: Teemu Pukki

Gardien de but: Thibaut Courtois

Défenseurs : Daniel O’Shaughnessy, Jeona Toivio, Thomas Meunier, Toby Alderweireld

Milieu de terrain : Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Robin Lod

Grévistes : Joel Pohjanpalo, Romelu Lukaku, Teemu Pukki

FIN vs BEL XI probables

Finlande : Lukas Hradecky ; Jukka Raital, Daniel O’Shaughnessy, Paulus Arajuuri, Jeona Toivio, Jere Uronen ; Glen Kamara, Robin Lod, Leo Vaisanen ; Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki

Belgique : Thibaut Courtois ; Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer ; Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Thorgan Hazard ; Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard

