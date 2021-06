30 h 00 IST, Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Prévision et suggestions de l’équipe ARG vs CHI Dream11 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2021 entre l’Argentine et le Chili : lors de leur dernier tour de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, le Chili affrontera l’Argentine le vendredi 4 juin. Le match se jouera à l’Estadio Unico Madre de Ciudades, à Santiago del Estero et devrait commencer à 05h30 IST.

Les deux géants sud-américains s’affronteront en Copa America plus tard ce mois-ci et auront un point à prouver dans ce match. Les hôtes sont deuxièmes du groupe, à deux points de leur grand rival, le Brésil. Ils sont invaincus dans le groupe jusqu’à présent avec trois victoires et un nul. Au contraire, les visiteurs n’ont pas été à leur meilleur au cours de la dernière année et se retrouvent actuellement à la sixième place du tableau de qualification de l’Amérique du Sud pour la Coupe du monde.

ARG vs CHI Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2021, diffusion en direct

Il n’y aura pas de retransmission en direct du match. Cependant, les fans peuvent suivre les scores à partir des comptes de médias sociaux officiels des équipes nationales respectives.

ARG vs CHI Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2021, Détails du match

Le match se jouera le vendredi 4 juin à l’Estadio Unico Madre de Ciudades, à Santiago del Estero, en Argentine. Le jeu commencera à 05h30 IST.

Prédiction de l’équipe ARG vs CHI Dream11

Capitaine : Lautaro Martinez

Vice-capitaine : Alexis Sanchez

Gardien de but : Claudio Bravo

Défenseurs : Guillermo Maripan, Nicolas Otamendi, Eugenio Mena, Gary Medel

Milieu de terrain : Angel Di Maria, Leandro Paredes, Charles Aranguiz, Rodrigo De Paul

Attaquants : Alexis Sanchez, Lautaro Martinez

ARG vs CHI XI probables

Argentine : Emiliano Martinez (GK), Juan Foyth, Lucas Martinez Quarta, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Lionel Messi

Chili : Claudio Bravo (GK), Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Eugenio Mena, Charles Aranguiz, Erick Pulgar, Fabian Orellana, Cesar Pinares, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas

