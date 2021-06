30 h 00 IST, Estadio de La Cartuja, Séville

Prévision et suggestions de l’équipe SPN vs POL Dream11 pour le match du groupe E de l’Euro 2020 entre l’Espagne et la Pologne : Après avoir échoué à obtenir trois points cruciaux lors de leurs matchs d’ouverture de la saison, l’Espagne et la Pologne devraient s’affronter à l’Estadio de La Cartuja lors de leur deuxième match du Groupe E de l’UEFA Euro 2020 dimanche. Le début du jeu est prévu à 00h30 (IST). L’Espagne a ouvert sa campagne du Groupe E avec un match nul et vierge contre la Suède lundi, tandis que la Pologne a subi une défaite 2-1 contre la Slovaquie.

Outre les déceptions de la journée d’ouverture, leurs résultats respectifs les ont placés dans une position difficile avant ce match. Ce qui signifie que les enjeux sont élevés pour les deux nations, en particulier avec les leaders de groupe, la Suède et la Slovaquie, qui occupent respectivement les première et deuxième places.

Euro 2020 Espagne vs Pologne: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

La forme physique de Sergio Busquets est la seule préoccupation de l’Espagne. Le Polonais Grzegorz Krychowiak, qui purge sa suspension, manquera le match de dimanche.

Diffusion en direct SPN vs POL

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct. SonyLIV et Jio TV fourniront des services de streaming en direct.

Détails du match SPN vs POL

Le match se jouera le dimanche 20 juin à l’Estadio de La Cartuja, à Séville. Le match débutera à 00h30 (IST).

Prédiction de l’équipe SPN vs POL Dream11

Capitaine : Robert Lewandowski

Vice-capitaine : Jordi Alba

Gardien de but : Wojciech Szczesny

Défenseurs : Aymeric Laporte, Jordi Alba, Maciej Rybus

Milieu de terrain : Daniel Olmo, Ferran Torres, Koke, Karol Linetty, Piotr Zielinski,

Attaquants : Gérard Moreno, Robert Lewandowski

SPN vs POL XI probables

Espagne : Unai Simon ; Marcos Llorente, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba ; Rodri, Thiago Alcantara, Koke ; Daniel Olmo, Gérard Moreno, Ferran Torres

Pologne : Wojciech Szczesny ; Maciej Rybus, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszynski ; Karol Linetty, Piotr Zielinski, Mateusz Klich ; Kamil Jozwiak, Robert Lewandowski, Przemyslaw Frankowski

