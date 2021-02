Sûr d’avoir beaucoup de jeu: son disque acclamé par la critique « sur la période la plus sombre de toute ma vie, vers 2013, 2014 », comme il l’a dit Variété. « Je devenais vraiment, vraiment secoué et je passais par beaucoup de choses personnelles. J’ai été arrêté à Vegas. »

Revisiter sa «véritable époque rock-star» n’a pas été des plus faciles, a-t-il poursuivi: «Je ne voulais pas … mais parfois vous essayez de fuir qui vous êtes, et vous revenez toujours à cet endroit. à la fin de cet album, vous réalisez: «Je ne suis pas cette personne». Je l’étais, mais je grandis et je suis plus sage, et je vais avoir des enfants un jour, et je vais leur dire qu’ils ne doivent pas être cette personne. «

Comment est-ce pour le privé? Bien que les entrevues de The Weeknd soient rares, sa franchise est abondante alors qu’il parle de la solitude de son enfance à Toronto, de la brume induite par la drogue de ses adolescents et de sa recette du succès. Et en l’honneur de sa grande performance, nous avons déterré 30 bribes sur le père starboy lui-même. Tu sais que tu aimes ça. Tu aimes ça.