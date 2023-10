Il est reconnu depuis longtemps que les dettes médicales, la principale cause de faillite personnelle aux États-Unis, constituent un lourd fardeau pour les personnes non assurées. Mais une nouvelle enquête révèle que près d’un tiers des travailleurs bénéficiant d’une assurance professionnelle ont également une dette médicale importante, un taux conforme à la moyenne de tous les Américains en âge de travailler et non loin derrière les 41 % de personnes non assurées en retard de paiement.

L’enquête a également révélé que 43 % des personnes bénéficiant d’une couverture par un employeur ont encore du mal à payer leurs soins de santé. En conséquence, près de 30 % de ces Américains ont déclaré sauter ou retarder fréquemment les soins nécessaires, contre 37 % des personnes bénéficiant de régimes individuels et 58 % de celles qui ne sont pas assurées.

L’enquête définit une dette importante comme le fait d’avoir au moins 2 000 $ de frais médicaux à payer. Quel que soit leur statut d’assurance, ceux qui ont contracté une dette médicale l’attribuaient le plus souvent au traitement d’une maladie chronique plutôt qu’à une urgence sanitaire catastrophique.

Le rapport du Commonwealth Fund, une organisation à but non lucratif qui étudie la réforme des politiques de santé, est basé sur les réponses de 6 121 adultes âgés de 19 à 64 ans interrogés entre avril et juillet de cette année. UN étude fréquemment citée de 2018 Le Conseil américain de protection financière des consommateurs (CFPB) estime que seule une personne sur cinq a des dettes médicales, mais le Fonds du Commonwealth a déclaré que ce calcul est basé uniquement sur les paiements effectués aux agences de recouvrement. Plus des deux tiers des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête du Commonwealth ont déclaré qu’elles effectuaient des paiements directement aux prestataires de soins de santé plutôt qu’aux agences de recouvrement.

« Même si notre enquête montre qu’il vaut bien mieux avoir une assurance que de s’en passer, elle montre également que même les personnes assurées n’ont souvent pas accès à des soins abordables », a déclaré Joseph Betancourt, président du Fonds du Commonwealth. « En tant que médecin, je n’ai pas été du tout choqué par ces résultats. Presque chaque jour, je constate les défis auxquels les patients sont confrontés. Le plus difficile pour moi, c’est que j’ai rarement une réponse ou une solution.

Nourriture, chauffage, loyer ou soins de santé

Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête du Commonwealth ont déclaré qu’elles payaient des factures de 2 000 $ ou plus, un chiffre si important que deux personnes sur cinq ayant des dettes médicales ont déclaré avoir été obligées de réduire leurs dépenses de première nécessité telles que la nourriture, le chauffage ou le loyer. , tandis qu’un quart ont pris un autre emploi ou ont commencé à travailler plus d’heures pour payer leurs factures. Parmi les personnes bénéficiant d’une assurance auprès de leur employeur, 43 % ont déclaré qu’il était très ou assez difficile de se payer des soins de santé, contre 51 % de l’ensemble des personnes en âge de travailler.

La dette médicale est devenue si répandue que plusieurs États et organisations à but non lucratif ont proposé de la racheter en totalité, la totalité de la dette médicale permanente des États-Unis pourrait être acheté pour moins de 900 millions de dollars.

Pendant ce temps, les législateurs d’au moins une douzaine d’États et au niveau fédéral poussent des lois visant à réduire le fardeau financier de la dette médicale. En septembre, l’administration Biden a proposé de nouvelles réglementations qui supprimeraient la dette médicale des rapports de solvabilité des Américains et aideraient les familles à se remettre financièrement des crises médicales.