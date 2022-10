Un groupe de représentants américains a appelé le président Joe Biden à poursuivre la diplomatie avec la Russie, pour retirer sa lettre peu de temps après, prouvant que même la suggestion de parler à la Russie n’est pas tolérée.

Cette semaine, un groupe de 30 démocrates du Congrès, sans doute plus préoccupés par une éruption électorale en novembre que par un hiver nucléaire, a appelé au dialogue avec Moscou, pour se retirer immédiatement de leur position « radicale » quelques heures plus tard.

Dans leur lettre excessivement révérencielle à l’empereur vieillissant Joe Biden, les démocrates se contentent de rechercher un “poussée diplomatique proactive, redoublant d’efforts pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu.” On est loin du récent plan de paix d’Elon Musk, qui prévoyait, entre autres, que la Crimée reste une partie de la Russie (comme elle l’était depuis 1783, jusqu’à l’erreur de Khrouchtchev) et que l’Ukraine s’engage à la neutralité. Mais les mendiants ne peuvent pas choisir.

“Le risque d’utilisation d’armes nucléaires a été estimé comme étant plus élevé aujourd’hui qu’à tout autre moment depuis le plus fort de la guerre froide”, ont écrit les démocrates dans leur lettre, en prenant soin de ne pas irriter le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a déclaré qu’il ne parlerait jamais au président russe Vladimir Poutine. “Pour cette raison, nous vous exhortons à associer le soutien militaire et économique que les États-Unis ont fourni à l’Ukraine à une impulsion diplomatique proactive, en redoublant d’efforts pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu.”

L’ironie ici peut être tranchée avec un couteau, puisque tout le battage médiatique sur une catastrophe nucléaire imminente vient vraiment de Washington, comme le moment où Biden a choqué une collecte de fonds démocrate en disant au public, “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains…[Putin’s] ne plaisante pas quand il parle de l’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques parce que son armée est, pourrait-on dire, nettement sous-performante. Ce que les démocrates ne comprennent pas, c’est que Moscou n’a pas menacé d’utiliser des armes de destruction massive en Ukraine ou ailleurs.

Ainsi, en croyant en leur propre rhétorique, les démocrates ont involontairement réveillé un géant endormi parmi eux – le manifestant anti-guerre, vu pour la dernière fois en masse lors de la conquête irakienne de 2003. Alexandria Ocasio-Cortez, qui a voté en mai pour envoyer 40 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, a eu une rencontre mémorable avec plusieurs de ces oiseaux rares lors d’une session de questions-réponses ce mois-ci.

“Vous vous êtes présenté comme un étranger, mais vous avez voté pour déclencher cette guerre en Ukraine”, lui rappela un jeune homme dans le public. « Vous votez pour déclencher une troisième guerre nucléaire avec la Russie et la Chine. Pourquoi jouez-vous avec la vie des citoyens américains ?

Un autre manifestant a ensuite supplié l’AOC d’appeler le Parti démocrate, faisant référence à l’ancienne représentante Tulsi Gabbard, qui a annoncé qu’elle quitterait le parti qu’elle appelait. “une cabale élitiste de fauteurs de guerre motivés par un éveil lâche.”

Inutile de dire que ce n’est pas une image que les démocrates souhaitent cultiver auprès des électeurs juste avant les élections, surtout lorsqu’être un « belliciste » a un prix élevé que le budget américain ne peut pas se permettre. Pour le moins qu’on puisse dire, AOC, dont la campagne a été largement financée par des gens comme George Soros, a été qualifiée d’hypocrite. Lors de sa candidature au Congrès, elle s’est présentée à des millions de démocrates comme une écologiste / socialiste / pacifiste qui défendrait l’homme / la femme / le transgenre / les espèces en voie de disparition contre les excès des entreprises. En fait, en un instant, elle a été présentée comme rien de plus qu’un pom-pom shaker photogénique pour les grandes entreprises, telles que la Raytheon Corporation, qui a vu ses bénéfices exploser à 16,95 milliards de dollars – en grande partie grâce à ses contrats de missiles et de défense grâce à l’en cours conflit en Ukraine.

Pendant ce temps, à un moment où l’économie américaine se dirige vers les rochers de la récession, de nombreux Américains sont fortement mécontents d’être sermonnés sans fin par le président ukrainien sur ce qu’ils doivent faire pour lui. Après tout – et cela peut surprendre – l’Ukraine n’est pas le problème numéro un le plus crucial pour le peuple américain. Sondage après sondage montre que le principal problème pour la plupart des Américains est l’inflation galopante. Après tout, qui se soucie de ce qui se passe dans un pays lointain que 90% des américains ne pourraient pas localiser sur une carte alors qu’il n’y a pas assez d’argent à la fin du mois pour payer le loyer et les factures de chauffage ? Mais Zelensky ne s’en soucie pas, pas plus que ses gestionnaires avides à Washington. Peut-être que lorsque votre valeur personnelle est estimée à 20 millions de dollars, y compris les maisons de luxe et divers biens immobiliers, l’inflation peut bien sûr sembler secondaire, voire tertiaire.

Les démocrates, du moins certains d’entre eux, semblent enfin comprendre que le peuple américain en a assez des pouvoirs du chèque en blanc qui ont été remis au régime de Zelensky. Les républicains, qui ont menacé de mettre fin à toute nouvelle aide à Kiev en cas de victoire en novembre, ont tout à gagner aux urnes en raison de leur volonté de limiter les dépenses et de verrouiller la frontière. Le dernier point est particulièrement important pour de nombreux républicains, dont beaucoup demandent : “Pourquoi les démocrates sont-ils si préoccupés par la consolidation de la frontière ukrainienne contre la Russie, alors qu’ils ne voient aucun problème à laisser la frontière américano-mexicaine grande ouverte à toutes sortes de criminels”. élément?’

La triste réalité est que les démocrates sont totalement déterminés à mener une guerre par procuration avec la Russie en utilisant le peuple ukrainien comme chair à canon consommable. Les Ukrainiens, un peuple autrement intelligent, ont raté une occasion en or de rester un pays neutre alors qu’ils ont succombé à la pression de l’OTAN pour jouer David dans une bataille futile contre leur imposant voisin. Mais dans cette histoire moderne, il n’y aura pas de pierre magique pour tuer le géant. C’est le destin tragique de l’Ukraine que les suspects habituels aient rejeté les plans de paix de Moscou, présentés en décembre, choisissant plutôt de faire monter la pression au point où Moscou n’avait absolument pas d’autre choix que d’annoncer son opération militaire spéciale contre l’Ukraine. Combien d’Ukrainiens se sont posé la simple question : Quand une position de neutralité a-t-elle déjà nui à un pays ? La Suisse en a-t-elle souffert? À peine, c’est l’un des pays les plus riches d’Europe et les investisseurs affluent vers ses banques. La neutralité a-t-elle nui à la Finlande ? Non. Il a été nommé premier pays au monde en 2021 pour la qualité de vie, selon le rapport 2021 du magazine CEOWORLD.

Et maintenant, un groupe de démocrates a appelé à des pourparlers avec la Russie pendant la saison électorale. Même s’ils n’avaient pas immédiatement fait marche arrière, dire que c’était “trop ​​peu, trop tard” serait un énorme euphémisme. Si ces démocrates avaient été sincères dans leur position anti-guerre, ils auraient crié pour la paix avant que des milliards de dollars d’armes ne soient déversés en Ukraine, faisant ainsi de la paix un rêve presque impossible.

Malheureusement, Moscou a également été contraint d’arriver à une telle conclusion. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment annoncé que la Russie pourrait retirer ses efforts diplomatiques en Occident, citant l’hostilité de plus en plus ouverte à laquelle sont confrontés les diplomates russes dans les capitales occidentales.

“Les gens travaillent dans des conditions qu’on peut difficilement qualifier d’humaines” Lavrov a déclaré, se référant à la “Problèmes constants, menaces constantes.” Il a ajouté qu’il y a “pas de point” à maintenir le même niveau de présence diplomatique.

En d’autres termes, nous avons atteint une période vraiment inquiétante de l’histoire humaine où l’opportunité d’efforts diplomatiques entre les deux puissances nucléaires du monde a pratiquement disparu. Le monde n’a pas connu une telle situation de mémoire récente, pas même pendant les pires moments de la guerre froide. Malheureusement, Washington doit accepter le blâme pour cette situation désastreuse, que seul le peuple ukrainien lui-même peut résoudre en exigeant que ses dirigeants cessent de poursuivre le conflit avec la Russie et acceptent la neutralité. L’avenir de la planète en dépend littéralement.