30 corps retrouvés liés et enterrés après le retrait israélien

Trente corps enveloppés dans des sacs mortuaires en plastique ont été découverts dans l’école Khalifa bin Zayed à Beit Lahia, au nord de Gaza, suite au retrait des forces israéliennes.

Israël a frappé à plusieurs reprises des bâtiments civils tels que des écoles au cours de son offensive de quatre mois à l’intérieur de Gaza. [Getty]

Les cadavres d’une trentaine de Palestiniens ont été retrouvés dans une école du nord de Gaza après le retrait de l’armée israélienne, après des semaines de violents combats qui ont ravagé la région et coupé les communications et l’aide aux civils.

Les corps ont été découverts dans l’école Khalifa bin Zayed à Beit Lahia, au nord de Gaza – une zone assiégée depuis des semaines. Les forces israéliennes ont également procédé à des arrestations massives de Palestiniens dans la région.

D’après les images diffusées par Al Jazeera Mercredi, les corps ont été retrouvés menottés et les yeux bandés dans des sacs en plastique enfouis sous des tas de terre et de sable.

Cette découverte a fait naître des soupçons selon lesquels ces individus auraient été soumis à des exécutions sommaires par l’armée israélienne. On ne sait pas encore qui sont les victimes.

Des images graphiques des corps déterrés du sable par des civils ont été partagées sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir des étiquettes de câbles en plastique avec du texte en hébreu attachées au fond des sacs.

Le Club des prisonniers palestiniens, qui surveille les Palestiniens emprisonnés par Israël, a déclaré que le fait que les corps étaient menottés et avaient les yeux bandés indiquait qu’ils avaient été arrêtés, puis soumis à une exécution sur le terrain.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a demandé une enquête internationale sur les accusations selon lesquelles Israël aurait exécuté des prisonniers à Gaza.

“Selon les témoignages de citoyens palestiniens, plus de 30 corps en décomposition de martyrs palestiniens ont été découverts enterrés dans le nord de la bande de Gaza”, a indiqué le ministère.

« Ils ont été tués les yeux bandés et les mains liées, preuve évidente qu’ils ont été exécutés… sous les formes les plus horribles. »

“Le ministère estime que la découverte de ce charnier sous cette forme brutale reflète l’ampleur de la tragédie à laquelle les civils palestiniens sont exposés, les massacres massifs et les exécutions même de détenus, en violation flagrante et flagrante de toutes les normes et lois internationales pertinentes. “

Sous le Convention de Genève Concernant le traitement des prisonniers de guerre, les prisonniers doivent être traités humainement à tout moment. L’article 13 stipule que tout acte illégal de la puissance détentrice entraînant la mort ou des blessures graves d’un prisonnier sous sa garde est interdit.

Depuis qu’Israël a commencé son offensive à Gaza, de plus en plus de rapports font état d’exécutions, d’abus et d’arrestations arbitraires par les forces israéliennes contre des hommes, des femmes et des enfants palestiniens.

En décembre, des journalistes de Al Jazeera découvert une quinzaine de corps en décomposition dans une école proche du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, qui servait d’abri aux familles déplacées.

Des témoins oculaires et des proches des victimes ont déclaré qu’elles avaient été abattues à bout portant par des soldats israéliens.

Israël a frappé à plusieurs reprises des bâtiments civils tels que des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des églises et des universités au cours de son attaque aérienne et terrestre contre Gaza, qui a duré quatre mois.

Les convois humanitaires et le personnel médical ont également été pris pour cible ces dernières semaines par les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires, exhortant les puissances mondiales à mettre en œuvre un cessez-le-feu pour permettre l’entrée et la distribution appropriées de l’aide à la population dévastée.

Près de 27 000 Palestiniens ont été tués au cours de la campagne militaire déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a tué plus de 1 200 Israéliens et vu le groupe prendre plus de 200 otages.