30 conseils pour une vie plus longue, plus heureuse et plus réussie, sans regrets

Le marché anti-âge regorge de produits et de procédures innovants qui promettent aux consommateurs une vie plus saine, plus heureuse et plus longue. Certaines activités, comme la cryothérapie ou ce que l’industrie appelle le photorajeunissement, sont plus expérimentales. D’autres, comme la clinique de longévité Fountain Life, basée à New York, prétendent être plus pratiques, utilisant des biomarqueurs pour prédire les résultats en matière de santé et offrant aux patients l’accès à des traitements thérapeutiques.

Le secret de la longévité n’est peut-être pas aussi bien gardé ni aussi coûteux que le Une industrie de 62 milliards de dollars aimerait que nous réfléchissions. Des habitudes simples comme marcher davantage, avoir une alimentation équilibrée et respecter ses rendez-vous chez le médecin sont toutes partagées par les super-âges et approuvées par les médecins et les diététistes qui étudient la durée de vie.

Mais prolonger sa vie n’est pas seulement une question de forme physique : une étude menée sur près de 90 ans par l’Université Harvard a révélé que ceux qui vivent plus heureux et plus longtemps ont de bonnes relations. Et bien sûr, prendre des mesures pour sécuriser vos finances peut réduire le stress et vous aider à vous sentir plus à l’aise dans vos dernières années.

Si vous voulez vivre plus longtemps et vous sentir plus épanoui, vous n’avez probablement pas besoin de lasers ou de congélateurs. Au lieu de cela, prenez des notes auprès des chercheurs sur la longévité, des super-âges à succès et des résidents des zones bleues comme Okinawa, au Japon, et en Sardaigne, en Italie, où il est courant de rester actif au-delà de 90 ans.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire aujourd’hui à peu ou pas de frais pour prolonger votre vie et augmenter votre bonheur.