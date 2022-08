30 août au 1er septembre

Les fans de la Premier League voient en septembre le moment où les nuages ​​commencent à s’installer pour la saison. La fermeture du marché des transferts, les équipes commencent à trouver leur rythme et le tableau s’étale. Certaines équipes ont encore plus de questions que de réponses, et le premier lot de matchs en milieu de semaine accélère la pression.

Un certain nombre de joueurs ont réalisé des performances exceptionnelles lors de la quatrième journée. Erling Haaland a réussi un tour du chapeau lors du retour de Manchester City contre Crystal Palace. Roberto Firmino a illuminé Bournemouth pour une paire de buts et un tour du chapeau de passes décisives.

Maintenant que la profondeur joue un rôle plus important en raison de l’augmentation des rencontres, les choses deviennent plus difficiles pour ceux qui sont au sommet. Pour les leaders de la ligue Arsenal, une équipe décevante d’Aston Villa se rend dans le nord de Londres. Steven Gerrard a remporté une victoire en quatre matchs cette saison, Aston Villa luttant contre une opposition moins que formidable.

Les autres clubs londoniens incluent West Ham et Tottenham, qui s’affrontent mercredi après-midi. West Ham a remporté une victoire cruciale le week-end dernier contre l’Aston Villa susmentionnée pour sortir du bas du tableau. Pendant ce temps, Tottenham a remporté une victoire contre Nottingham Forest grâce à un doublé de Harry Kane.

Enfin, Leicester City, qui occupe désormais le bas du tableau, affronte Manchester United qui vient de remporter une deuxième victoire consécutive. Les difficultés de Leicester City surviennent à un moment où les joueurs partent, montrant que la situation va de mal en pis au King Power.

Comme les choses restent, le calendrier chargé se poursuivra avec la saison de Premier League prenant plus d’un mois de congé. Ces matchs de début de saison avant que la fatigue ne s’installe sont particulièrement importants en 2022/23. Les équipes doivent sécuriser des points où elles peuvent les obtenir.

Commentateurs EPL sur NBC: Cinquième journée

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis.

Deux des jeux en milieu de semaine sont disponibles en 4K. Ce sont le concours Leeds-Everton et le match de Liverpool contre Newcastle. Pour regarder des jeux en 4K, vous avez besoin du bon abonnement et du bon matériel. Tous les téléviseurs ne sont pas compatibles 4K. fuboTV a un plan 4K supplémentaire, tandis que DirecTV, YouTube TV et d’autres fournisseurs ont également des options pour le streaming 4K.

Mardi 30 août

14h30 – Crystal Palace contre Brentford. Peacock Premium — Chris Wise et Efan Ekoku.

14h30 – Fulham contre Brighton. Peacock Premium — Tony Jones et Courtney Sweetman-Kirk.

14h45 – Southampton contre Chelsea. Peacock Premium – Jim Proudfoot et David Prutton.

15 h – Leeds United contre Everton. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. —Steve Wilson et Jim Beglin.

Mercredi 31 août

14h30 – Bournemouth contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium — Gary Taphouse et Liam Rosenior.

14h30 – Arsenal contre Aston Villa. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Matt Holland.

14h30 – Manchester City contre Nottingham Forest. Peacock Premium – Conor McNamara et Leon Osman.

14 h 45 – West Ham United contre Tottenham Hotspur. Peacock Premium – Seb Hutchinson et Andy Townsend.

15 h – Liverpool contre Newcastle. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

Jeudi 1er septembre

15 h – Leicester City contre Manchester United. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.