30 ans de L’Étrange Noël de Monsieur Jack sur Hot Topic

C’est la saison effrayante et Sujet brûlant est en fête Tim Burtonc’est Le cauchemar avant Noël avec un nouveau collection pour le 30e anniversaire du film.

Le centre commercial gothique et Disney adulte la destination shopping a lancé une nouvelle gamme de costumes pour une citrouille king et reine. Je n’arrive pas à croire que le film de Tim Burton soit passé de culte à classe au cours des dernières décennies et je peux toujours accéder à un sujet brûlant pour trouver des looks et des accessoires amusants pour avoir l’air burtonesque aux côtés des jeunes de la génération Z.. Cela me fait ressembler au mème de Steve Buschemi (Comment allez-vous, mes amis ?).

Jetez un oeil à la galerie pour un aperçu au dépôt disponible sur votre Hot Topic local et en ligne.