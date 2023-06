30 ans de jazz, de swing et de dixieland avec Big Bad Voodoo Daddy au Raue Center – Shaw Local

Rejoignez Raue Center For The Arts le samedi 1er juillet 2023 à 20h00 pour de la musique fantastique de jazz, de swing et de dixieland avec l’aimable autorisation de Big Bad Voodoo Daddy!

Ensemble depuis plus de 28 ans, Big Bad Voodoo Daddy est apparu dans des salles de concert à travers le monde, a vendu des millions de disques et a vu sa musique apparaître dans des centaines de films et d’émissions de télévision.

Avec des concerts à guichets fermés du Hollywood Bowl au Lincoln Center et des apparitions à la télévision allant de Dancing With the Stars au Super Bowl XXXIII, Big Bad Voodoo Daddy poursuit sa mission de plusieurs décennies pour célébrer et revitaliser la musique Jazz et Swing, et apporter de la joie aux publics du monde entier.

Très tôt, lors de sa résidence légendaire à la discothèque The Derby à Los Angeles, Big Bad Voodoo Daddy a rappelé au monde – en pleine ère grunge, rien de moins – qu’il était toujours cool de Swing. Le groupe, co-fondé par le chanteur Scotty Morris et le batteur Kurt Sodergren, était à l’avant-garde du renouveau du Swing de cette époque, mélangeant une fusion vibrante des sons américains classiques du Jazz, du Swing et du Dixieland avec l’énergie et l’esprit du contemporain. culture.

Les billets commencent à 45 $ et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %. Pour acheter des billets ou pour plus d’informations à ce sujet et sur d’autres spectacles d’été et d’automne, veuillez visiter www.rauecenter.org ou appelez la billetterie au 815.356.9212.

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

