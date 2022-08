30 ans après une horrible guerre en Bosnie, l’Europe regarde une nouvelle crise se développer lentement | Nouvelles du monde

Dans les Balkans, l’Europe regarde une crise se développer lentement.

Un problème familier, dans un endroit familier, mais maintenant avec la perspective supplémentaire d’une intervention russe.

Trente ans après son horrible guerre, la Bosnie est prise dans un différend complexe et instable qui englobe les divisions ethniques, la rivalité religieuse, la négation du génocide, des souvenirs déchirants et le soupçon tenace que Moscou est en train de remuer les choses.

Le passé vous envahit en Bosnie. C’est un pays façonné par des siècles de divisions ethniques et religieuses, et qui lutte toujours pour faire face à sa propre identité fracturée.

Mais c’est l’histoire moderne qui est si tangible – les diverses cicatrices laissées par trois ans et demi de guerre brutale dans les années 1990. Il y a eu 100 000 morts dans un pays de seulement quatre millions d’habitants.

Certaines de ces cicatrices sont étonnamment évidentes. Nous nous arrêtons dans un immeuble d’appartements à Sarajevo, construit à l’origine pour les Jeux olympiques d’hiver de 1984, et regardons fixement le grand mur latéral – grêlé de centaines de trous. Ils vont de petits impacts de balles à des trous béants laissés par des roquettes et des obus.

Mais ceux-ci peuvent être réparés. Les plus grands problèmes de la Bosnie sont le traumatisme qui persiste, les tensions dangereuses qui divisent encore ce pays et le sentiment qu’il pourrait être de retour sur la voie d’une guerre catastrophique. Que rien, vraiment, n’a changé.

Pour comprendre à quel point ces divisions sont viscérales, nous quittons Sarajevo et roulons quelques heures. Juste avant d’arriver à la frontière avec la Serbie, vous trouvez la ville de Srebrenica. C’est ici que plus de 8 000 hommes et garçons musulmans ont été tués, par des Serbes de Bosnie, en juillet 1995. Un acte d’une insensibilité presque indescriptible, mené par Ratko Mladic. Il a assuré aux habitants qu’ils seraient en sécurité, puis a ordonné une vague de violence vertigineuse, qui a commencé, scandaleusement, sous les yeux des troupes des Nations Unies.

Il y a un immense cimetière ici maintenant. Un point focal pour le souvenir. Ce qui vous frappe, c’est le nombre de tombes ici – et aussi les groupes de membres de la famille enterrés ensemble – pères et fils, tous tués en même temps.

Sehida Abdurahmanovic connaît la douleur. Son mari Jakube a été tué dans les premiers jours de la guerre. Son frère, Meho, a été assassiné pendant le massacre et ses restes n’ont jamais été retrouvés. Son fils de 16 ans a survécu en s’échappant dans les bois.

“Je ne savais pas ce qui allait arriver”, me dit-elle. “Je n’imaginais pas que le génocide se produirait, qu’il y aurait un crime d’une telle ampleur. Si j’avais su, j’aurais couru pour sauver ma vie et j’aurais sauvé mes enfants de tout ce qui est arrivé. Je croyais en la civilisation J’ai fait une grosse erreur.

“Quand je pensais à mon fils, il a dit qu’il n’avait jamais cessé de penser à nous. Nous avons eu de la chance. Il a dit qu’il se serait suicidé si nous étions morts. Mon frère n’a jamais été retrouvé et je n’ai jamais retrouvé sa dépouille. J’espère trouver un os pour l’enterrer – cela m’apporterait du réconfort. Pour que je puisse prier.

La culpabilité de la survie pèse lourdement sur beaucoup. Le fils de Sehida, comme tant de jeunes, a quitté le pays et a commencé une nouvelle vie à l’étranger – de sa classe de 44 élèves, seuls quatre ont survécu.

Ratko Mladic est actuellement en prison, reconnu coupable de génocide. Vous pourriez penser que son nom serait une tache sur ce pays ; qu’il serait vilipendé par tout le monde. Et vous auriez tort.

Dans la ville voisine de Bratunac, nous sommes introduits dans une grande salle, un peu comme une chapelle. Autour des murs se trouvent des centaines de photographies de Serbes de Bosnie tués pendant la guerre.

“C’est mon cousin Augustus ici”, dit le politicien Vojin Pavlovic, alors que nous nous promenons ensemble. “Sa tête a été coupée et a été frappée comme un ballon de football. C’était terrible.”

Pavlovic estime que la mort de milliers de musulmans à Srebrenica – le pire massacre en Europe depuis l’Holocauste – n’était pas si grave. Un crime, oui, mais rien de plus. Que l’homme qui l’a commandé est tout simplement incompris.

“Je crois que Ratko Mladic est un héros et qu’il n’est pas coupable de ce dont il a été accusé et reconnu coupable”, me dit Pavlovic. Il n’y a pas eu de génocide à Srebrenica.”

Image:

Ratko Mladic



Pour lui, l’héritage de la guerre n’est pas une question de réconciliation, mais de création et d’expansion de la Republika Srpska.

Se plaignant d’être marginalisée par les Bosniaques, qui représentent environ la moitié de la population, la Republika Srpska dit vouloir gérer ses propres affaires et même lever sa propre armée.

Pour beaucoup de gens, cela ressemble beaucoup au genre de rhétorique qui a mené à la guerre il y a 30 ans, mais Pavlovic est clair dans son esprit : « Il n’y aura pas de paix dans cette région tant que la communauté internationale ne représentera, ne défendra et ne protégera que un côté. Ce côté est le côté des musulmans.

De retour dans la capitale, Ljubisa Cosic nous accueille dans son bureau avec le sourire. Le maire d’East Sarajevo a un nouveau bureau qui regarde au loin. Il aime prendre de longues vues.

“La dissolution de la Bosnie-Herzégovine se produira si cet État continue comme ça”, dit-il. “Les Bosniaques essaient toujours d’avoir un État centralisé. Ils veulent de plus en plus. Ce n’est pas possible. Nous avons eu une guerre à cause de cela.”

Cela pourrait-il donc se reproduire ? La Bosnie pourrait-elle vraiment retomber dans le conflit et la division ? La réponse, troublante, est un “peut-être” prudent.

Si la Republika Srpska décidait un jour de rechercher l’indépendance, elle aurait besoin de partisans au pouvoir. En l’occurrence, il a déjà un sentiment de parenté avec la Serbie, d’amitié avec la Russie.

“Personnellement, j’aime plus les Russes que les Américains”, déclare Cosic. “Nous avons une relation historique très, très forte avec les Russes et nous croyons en la Russie.”

Pavlovic est encore moins équivoque. “L’OTAN est une organisation criminelle, qui ne peut être comparée qu’au Troisième Reich en tant qu’organisation fasciste”, dit-il avec un haussement d’épaules.

La crainte de beaucoup en Europe occidentale est que la Russie cherche de nouveaux endroits pour fomenter des bouleversements – pour détourner l’attention de ce qui se passe en Ukraine et pour étirer l’unité européenne – et que la Bosnie, avec ses divisions et sa volatilité, puisse sembler le candidat parfait.

Au cours de l’histoire, les Balkans ont souvent été le creuset de la violence. Peu de doutes que, si l’étincelle est allumée, cela pourrait se reproduire.