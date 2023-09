30 ans après Oslo, le ministre israélien des Affaires étrangères rejette les diktats internationaux sur la question palestinienne

JERUSALEM — Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré mercredi qu’Israël ne céderait pas aux diktats étrangers sur son traitement des Palestiniens – dans des commentaires prononcés lors d’une réunion avec son homologue norvégien coïncidant avec le 30e anniversaire des accords de paix d’Oslo.

Les remarques du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen ont souligné la détérioration des efforts de paix au Moyen-Orient depuis l’accord de paix intérimaire historique. Des négociations substantielles n’ont pas eu lieu depuis des années et Israël est dirigé par un gouvernement d’extrême droite opposé à la création d’un État palestinien.

« Israël ne se soumettra pas aux diktats extérieurs sur la question du conflit israélo-palestinien », a déclaré Cohen lors de la réunion avec la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, selon un communiqué de son bureau.

Cohen a déclaré à Huitfeldt qu’Israël continuerait à œuvrer à la normalisation des relations avec d’autres pays du Moyen-Orient. Israël a conclu des accords diplomatiques avec quatre pays arabes dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis en 2020 et espère désormais établir des liens officiels avec l’Arabie saoudite.

Mais faisant apparemment référence aux Palestiniens, qui ont critiqué les accords d’Abraham, Cohen a déclaré que « les États et les acteurs qui ne participent pas à l’élargissement et à l’approfondissement du cercle de paix et de normalisation seront tout simplement laissés pour compte et perdront leur pertinence ».

Huitfeldt a qualifié sa rencontre avec Cohen d’« intéressante ».

Selon son bureau, elle a fait part à Cohen de ses inquiétudes concernant les colonies israéliennes en Cisjordanie. Les deux hommes ont également discuté de la possibilité de renouer le dialogue israélo-palestinien, a-t-elle indiqué.

Le rejet par Cohen de toute contribution internationale au conflit est survenu exactement trois décennies après qu’Israël et les Palestiniens ont signé un accord de paix intérimaire sur la pelouse de la Maison Blanche.

Les accords d’Oslo, négociés secrètement en Norvège, étaient censés ouvrir la voie à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens.

« L’idée selon laquelle Israël n’acceptera aucun règlement imposé de l’extérieur sur la question palestinienne était essentiellement à l’opposé de ce que reflétait le processus d’Oslo », a déclaré Aaron David Miller, un diplomate américain qui a aidé à négocier l’accord. Miller est maintenant chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

Une poignée de main entre le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, sous le regard radieux du président américain Bill Clinton, a marqué la signature de l’accord, qui a créé l’Autorité palestinienne et mis en place des zones d’autonomie dans les territoires palestiniens. . Les Palestiniens recherchent la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza – zones conquises par Israël en 1967 – pour un futur État.

Plusieurs cycles de pourparlers de paix au fil des années se sont tous soldés par un échec et, 30 ans plus tard, la paix semble plus lointaine que jamais.

Sous le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Israël a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, les ministres du gouvernement promettant ouvertement l’annexion complète du territoire.

La Cisjordanie est au milieu de la période de violence israélo-palestinienne la plus violente depuis près de 20 ans, tandis que l’Autorité palestinienne est faible et impopulaire. Pendant ce temps, le groupe militant du Hamas, qui s’oppose à l’existence d’Israël, contrôle Gaza depuis qu’il a pris le contrôle de la zone à l’Autorité palestinienne en 2007.

Compte tenu du conflit actuel, les efforts de rétablissement de la paix des deux parties sont loin d’être « prêts à être diffusés aux heures de grande écoute », a déclaré Miller.