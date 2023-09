30 ans après, les accords d’Oslo sont un échec évident

Commentez cette histoire Commentaire

C'est l'une des images les plus emblématiques du XXe siècle. Par une journée ensoleillée devant la Maison Blanche, le président Bill Clinton se tient les bras ouverts devant le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant palestinien Yasser Arafat. Ce dernier duo – représentants de deux mouvements nationaux qui, par définition, constituaient des menaces existentielles pour l'autre – se sont serré la main pour la première fois.

La poignée de main qui a secoué le monde a eu lieu le 13 septembre 1993. Elle faisait suite à des mois de négociations clandestines et complexes entre les deux parties à Oslo, la capitale norvégienne. La « déclaration de principes » présentée ce jour-là à la Maison Blanche était le premier d’une série d’accords intérimaires conclus dans les années 1990, visant à renforcer la coopération entre le gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine d’Arafat.

Ce qui a été surnommé l’accord d’Oslo (qui deviendra plus tard pluriel après les accords ultérieurs) prévoyait, entre autres, la création de l’Autorité palestinienne. Cet organisme politique, pensait-on, permettrait l’expansion de l’autonomie palestinienne dans toute la Cisjordanie et la bande de Gaza pendant que les questions de « statut final » seraient résolues. Le concept de « solution à deux États » – des États israéliens et palestiniens séparés et souverains coexistant côte à côte – n’était pas explicitement consacré il y a 30 ans, mais les accords d’Oslo sont devenus sa logique motrice et ont tracé une feuille de route pour une solution durable. paix.

À l’époque, cette percée diplomatique semblait être un moment historique après des années de conflits et d’effusions de sang en Terre Sainte. « Les enfants d’Abraham… se sont lancés ensemble dans un voyage audacieux », a déclaré Clinton avec une solennité biblique.

En 1993, Israéliens et Palestiniens se sont mobilisés pour la paix. Mais cela leur a échappé.

Mais trois décennies plus tard, invoquer « Oslo » dans le contexte du Moyen-Orient évoque un sentiment de défaite. Un État palestinien viable semble encore plus improbable aujourd’hui qu’il ne l’était en 1993. En violation du droit international, les colonies israéliennes se sont étendues dans une grande partie de la Cisjordanie, morcelant les terres palestiniennes avec de nouvelles routes et juridictions entretenues pour les colons juifs. Sous terre, les aquifères sont détournés vers les colonies, imposant des pénuries d’eau chroniques aux Palestiniens. Jérusalem-Est, la capitale putative d’un futur État palestinien, est devenue le foyer de plus de 200 000 colons juifs ; de nombreux résidents palestiniens sont confrontés à une campagne tacite visant à les expulser des quartiers où ils vivent depuis des générations. Le régime militaire bien établi d’Israël sur des millions de Palestiniens ne montre aucun signe de ralentissement et a incité les principales organisations mondiales de défense des droits de l’homme à déterminer ces dernières années que les conditions de l’apartheid prévalent en Cisjordanie occupée.

L’éclatement de la deuxième Intifada en 2000 et la recrudescence des attaques terroristes palestiniennes ont aigri l’opinion publique israélienne quant au projet de paix. Ensuite, les victoires politiques constantes de la droite israélienne – qui a toujours rechigné à l’initiative de Rabin – ont mis davantage de distance entre l’esprit d’Oslo et les réalités sur le terrain. L’actuel gouvernement israélien d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu compte dans ses rangs des membres qui souscrivent davantage à l’idéologie de l’assassin extrémiste de Rabin que le Premier ministre travailliste lui-même.

Pendant ce temps, l’Autorité palestinienne est faible et de plus en plus impopulaire. Loin d’être un organisme temporaire animé par l’esprit du mouvement national palestinien, c’est une institution sclérosée, déchirée par la corruption. Son leader, le successeur vieillissant d’Arafat, Mahmoud Abbas, a présidé son fief comme d’autres autocrates arabes de la région, étouffant la société civile et esquivant à plusieurs reprises les appels à de nouvelles élections. Contre son parti au pouvoir, le Fatah, se trouve le groupe islamiste Hamas, qui domine la bande de Gaza assiégée et maintient une menace militante constante contre Israël.

« L’espoir conceptuel d’Oslo était que les modérés des deux côtés s’engageraient dans des concessions réciproques pour élargir l’espace politique pour de nouveaux accommodements », ont écrit Dennis Ross et David Makovsky du Washington Institute – le premier étant un négociateur clé des États-Unis dans ces procédures – dans un communiqué. Article d’opinion du Washington Post. « Malheureusement, c’est l’inverse qui s’est produit, avec des progrès trop lents à venir et des actions extrémistes qui sapent le processus. »

La violence en Israël met en lumière la réalité d’un « État unique »

Israël a décidément plus gagné que les Palestiniens de ce que les accords d’Oslo ont introduit. Les accords ont précipité un afflux d’investissements étrangers dans le pays, contribuant ainsi à relancer le boom technologique qui a fait grimper le produit intérieur brut par habitant d’Israël. supérieur à celui de la plupart des pays européens. Dans le même temps, sous l’illusion d’un processus de paix établi, Israël a renforcé son contrôle de facto sur les territoires palestiniens. Les accords d’Oslo nous ont donné ce que Thomas Friedman, chroniqueur au New York Times, a récemment décrit comme « la fiction partagée selon laquelle l’occupation de la Cisjordanie par Israël n’était que temporaire ».

Cette fiction a été adoptée par les administrations américaines successives, qui ont donné la priorité aux intérêts sécuritaires d’Israël tout en aidant à maintenir à flot l’impopulaire Abbas, que certains Palestiniens considèrent comme le serviteur de l’occupation. (Netanyahu a souligné de manière révélatrice à ses collègues lors d’une réunion du Cabinet cet été qu’Israël avait besoin de collaborer avec l’Autorité palestinienne, mais qu’il devait également écraser les aspirations palestiniennes à un État – la prétendue raison d’être de l’Autorité palestinienne.)

On ne sait pas exactement dans quelle mesure le statu quo post-Oslo est durable. Il n’existe actuellement aucune plate-forme pour des négociations de paix significatives, mais il existe peu de pression extérieure sur Israël pour qu’il revienne à certains des accords antérieurs des années 1990. L’ouverture diplomatique à une poignée d’États arabes – et potentiellement un accord de normalisation avec l’Arabie Saoudite – constitue peut-être l’occasion la plus importante à ce jour de faire avancer les choses, mais la plupart des analystes ne sont pas convaincus qu’une telle avancée puisse avoir lieu étant donné le soutien aux colons. les penchants du gouvernement conservateur israélien.

C’est ainsi que l’illusion d’Oslo perdure, soutenue par la communauté internationale. « À ce jour, les gouvernements et les institutions européennes investissent de l’argent dans le légendaire volet « de peuple à peuple » du paradigme d’Oslo », a écrit l’analyste israélienne Dahlia Scheindlin. « Même si le dialogue entre Palestiniens et Israéliens n’est pas mauvais en soi, l’idée selon laquelle ce dialogue de bien-être pourrait résister au poids de l’expansion israélienne, aux injustices quotidiennes de l’occupation ou aux raz-de-marée des campagnes militaires, était tout à fait fausse. »

Mais un tournant pourrait être imminent.