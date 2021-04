Chelsea affrontera Brighton et Hove Albion à Stamford Bridge mardi alors qu’ils cherchent à refléter leur forme de coupe en Premier League. Chelsea a de solides chances de se qualifier pour la Ligue des champions si elle ignore le défi de Brighton. Ils ont été en bonne forme en Ligue des champions ainsi qu’en FA Cup et sont donc favoris pour battre Brighton.

Brighton, en revanche, occupe actuellement la 16e place et a réussi à remporter deux matches sur ses cinq derniers matches. Il y a une certaine menace de relégation et ils ne sont qu’à 33 points avec sept matchs en main.

Pour Chelsea, Mateo Kovacic et Andreas Christensen seront les deux grands absents et par conséquent, ils ne pourront pas participer à ce match. Albion sera ravi du retour du jeune Aaron Connolly. De plus, Tariq Lamptey reste absent avec Solly March. Percy Tau doute que Albion entre dans ce match.

Le match de Premier League 2020-21 Chelsea vs Brighton et Hove Albion débutera à 12h30 IST.

CHE vs BHA Premier League 2020-21, Chelsea vs Brighton et Hove Albion Diffusion en direct

Le match Chelsea vs Brighton et Hove Albion sera diffusé sur Star Sports Select 1 et Star Sports Select HD1. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur Disney + Hotstar VIP.

CHE vs BHA Premier League 2020-21, Chelsea vs Brighton et Hove Albion: Détails du match

Mercredi 21 avril – 00 h 30, heure normale de l’Inde (IST) à Stamford Bridge

Premier League 2020-21, équipe CHE vs BHA Dream11 pour Chelsea vs Brighton et Hove Albion

Capitaine: Timo Werner

Vice-capitaine: Danny Welbeck

Gardien de but: Edouard Mendy

Défenseurs: Kurt Zouma, Antonio Rudiger, Lewis Dunk, Joel Veltman

Milieux: N’Golo Kante, Marcos Alonso, Yves Bissouma, Jakub Moder

Grévistes: Timo Werner, Danny Welbeck

CHE vs BHA, Premier League 2020-21 Chelsea équipe de départ possible contre Brighton et Hove Albion: Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rudiger; Callum Hudson-Odoi, Jorginho, N’Golo Kante, Marcos Alonso; Christian Pulisic, Timo Werner; Kai Havertz

CHE vs BHA, Premier League 2020-21 Brighton et Hove Albion possible de départ contre Chelsea: Robert Sanchez; Ben White, Lewis Dunk, Joel Veltman; Pascal Gross, Adam Lallana, Yves Bissouma, Jakub Moder; Leandro Trossard, Neil Maupay, Danny Welbeck

