ATL vs ATH Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour la Liga d’aujourd’hui entre Atletico Madrid vs Athletic Bilbao: L’Atletico Madrid cherchera à consolider sa position dans le tableau de la Liga lorsqu’il se rendra à San Mames pour jouer contre l’Athletico Bilbao. À la poursuite de leur premier titre en Liga depuis 2013-14, l’équipe de Diego Simeone a actuellement trois points d’avance sur le Real Madrid, deuxième et sera désespérée de prendre une avance plus sûre avant de se rendre au Camp Nou pour affronter Barcelone, troisième. 8 mai. L’Athletico Bilbao, quant à lui, est classé 10e du classement et n’a pas gagné lors de ses six derniers matchs de championnat. Géré par l’ancien milieu offensif espagnol Marcelino García Toral, Athletico a disputé deux finales de la Copa del Rey ce mois-ci, mais les a tous deux perdus – d’abord contre la Real Sociedad le 3 avril, puis contre Barcelone le 17 avril.

L’Athletic sera à nouveau sans blessure, Peru Nolaskoain, Yeray Alvarez, Iker Muniain et Yuri Berchiche.

Le match La Liga ATL vs ATH débutera à 12h30 IST.

Diffusion en direct ATL vs ATH

Les matchs de la Liga ne seront diffusés sur aucune chaîne de télévision en Inde, mais peuvent être regardés sur Facebook Live et Bet365 (inscription requise).

Détails du match ATL vs ATH

Le match se jouera le lundi 26 avril à San Mamés de Bilbao. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Prédiction ATL vs ATH Dream11 Team

Capitaine: Koke

Vice-capitaine: Raul Garcia

Gardien de but: Jan Oblak

Défenseurs: Felipe, Inigo Martinez, Unai Nunez

Milieux de terrain: Koke, Hector Herrera, Dani Garcia, Oscar de Marcos

Attaquants: Raul Garcia, Angel Correa, Marcos Llorente

XIs probables ATL vs ATH

ATL: Jan Oblak (GK); Renan Lodi, Felipe, Stefan Savic, Kieran Trippier; Saul Niguez, Koke, Hector Herrera, Yannick Carrasco; Marcos Llorente, Angel Correa

ATH: Unai Simon; Mikel Balenziaga, Inigo Martinez, Unai Nunez, Ander Capa; Unai Lopez, Dani Garcia, Oscar de Marcos, Alex Berenguer; Raul Garcia, Inaki Williams

