PSG vs MCI Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Ligue des champions d’aujourd’hui 2020-21 entre Paris Saint-Germain et Manchester City: Le Paris Saint-Germain verra les cornes de Manchester City au Parc des Princes mercredi dans ce qui sera la deuxième demi-finale de l’UEFA Champions League cette saison. Le PSG a eu beaucoup de succès ces dernières semaines, mais il a un calendrier difficile à gérer et l’entraîneur-chef Mauricio Pochettino devra gérer la Ligue des champions ainsi que la Ligue 1.

Manchester City, en revanche, entrera dans ce match après avoir remporté son match contre Tottenham Hotspur 1-0, ce qui leur a donné la première victoire de cette campagne lorsqu’ils ont remporté la Coupe Carabao. En outre, ils ont également une avance de dix points en tête du classement de la Premier League.

UEFA Champions League 2020-21 Paris Saint-Germain vs Manchester City: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Manchester City entre dans ce match sans aucun problème de blessure ou de suspension et cela leur donnera beaucoup de confiance.

Le Paris Saint-Germain, quant à lui, sera époustouflé par le retour de Keylor Navas et Marco Verratti de leur licenciement pour blessure.

Diffusion en direct PSG vs MCI

La plupart des matchs de l’UEFA Champions League 2020-21 seront diffusés sur Sony Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique SonyLIV.

Détails du match PSG vs MCI

Le match se jouera le jeudi 29 avril au Parc des Princes, à Paris. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Pronostic PSG vs MCI Dream11 Team

Capitaine: Kylian Mbappe

Vice-capitaine: Gabriel Jesus

Gardien de but: Keylor Navas

Défenseurs: Mitchel Bakker, Presnel Kimpembe, John Stones, Ruben Dias

Milieux de terrain: Ander Herrera, Pablo Sarabia, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne

Grévistes: Kylian Mbappe, Gabriel Jesus

XIs probables PSG vs MCI

Paris Saint-Germain: Keylor Navas, Mitchel Bakker, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias, Kyle Walker; Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Ferran Torres, Raheem Sterling, Gabriel Jésus

