MUN vs ROM Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour le match de demi-finale d’aujourd’hui entre Manchester United et AS Roma: Manchester United visera à faire un pas vers la finale de l’UEFA Europa League 2020-21 en accueillant vendredi l’AS Roma à Old Trafford. Les diables rouges ont été superbes en coupe d’Europe. Après avoir dépassé l’AC Milan, ils ont croisé contre Grenade avec un total de 4-0 en quarts de finale pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa. D’autre part, l’équipe italienne a remporté une victoire totale de 3-2 contre l’Ajax en quarts de finale pour organiser une demi-finale alléchante avec Manchester United.

Le match MUN vs ROM UEFA Europa League 2020-21 débutera à 19h30 IST.

Avant le match entre MUN et ROM, voici tout ce que vous devez savoir:

MUN vs ROM Telecast et détails de la diffusion en direct

Tous les matchs de la série UEFA Europa League 2020-21 seront retransmis en direct sur Sony Network. Alors que SonyLIV diffusera en direct l’action.

Détails du match MUN vs ROM

Le match se jouera le vendredi 30 avril à Old Trafford. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Pronostic MUN vs ROM Dream11 Team

Capitaine: Marcus Rashford

Vice capitaine: Lorenzo Pellegrini

Gardien de but: David De Gea, Pau Lopez

Défenseurs: Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Harry Maguire, Bryan Cristante,

Milieux de terrain: Jordan Veretout, Paul Pogba, Lorenzo Pellegrini

Grévistes: Marcus Rashford, Edin Dzeko

XIs probables MUN vs ROM

Manchester United: David De Gea (WK), Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Edinson Cavani

AS Roma: Pau Lopez (GK); Roger Ibanez, Bryan Cristante, Chris Smalling; Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Rick Karsdorp; Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini; Edin Dzeko

