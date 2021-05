30 AM IST, Los Carmenes

GRDvs RM Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Liga d’aujourd’hui 2020-21 entre Grenade et Real Madrid: La saison de la Liga 2020/21 est dans sa dernière ligne droite et il n’y a que deux journées complètes qui seront jouées. Et maintenant, avec les espoirs de la saison suspendus à un fil, le Real Madrid se dirigera vers Los Carmenes pour verrouiller les cornes avec Grenade.

Après un démarrage lent, le Real Madrid a été contraint de rattraper son retard pour le reste de la saison. Cependant, ils ont réussi à se rattraper et à se diriger vers ce match, ils ne sont qu’à quelques points de retard sur l’Atletico Madrid.

Grenade, en revanche, a été chaude et froide toute la saison et, par conséquent, leurs chances de se qualifier pour l’UEFA Europa League ont peut-être disparu. Cependant, le jour même, ils peuvent être une proposition délicate et chercheront à revendiquer une position dans la moitié supérieure.

La Liga 2020-21 Grenade vs Real Madrid: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Grenade ne pourra pas bénéficier des services de Jesus Vallejo, Kenedy, Luis Milla et Carlos Neva car ils sont tous absents en raison de blessures.

Le Real Madrid est également aux prises avec ses propres problèmes de blessures. Ils seront sans Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy ainsi qu’Alvaro Odriozola et ils manqueront ce match contre Grenade.

GRDvs RM Diffusion en direct

Les matchs de la Liga 2020-21 ne seront diffusés sur aucune chaîne de télévision en Inde. Alors que la diffusion en direct sera disponible sur les pages Facebook de la Liga.

Détails du match GRDvs RM

Le match se jouera le vendredi 14 mai aux Los Carmenes. Le jeu commencera à 01h30 IST.

Prédiction d’équipe GRDvs RM Dream11

Capitaine: Karim Benzema

Vice-capitaine: Darwin Machis

Gardien de but: Thibaut Courtois

Défenseurs: Eder Militao, Marcelo, Dimitri Foulquier,

Milieux de terrain: Eden Hazard, Vinicius Jr, Darwin Machis, Toni Kroos, Angel Montoro

Attaquants: Karim Benzema, Jorge Molina

GRDvs RM XI probables

Grenade: Rui Silva, Quini, Domingos Duarte, German Sanchez, Dimitri Foulquier, Yangel Herrera, Maxime Gonalons, Darwin Machis, Angel Montoro, Antonio Puertas,

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marcelo, Nacho Fernandez, Eder Militao, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Eden Hazard, Vinicius Jr, Karim Benzema

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici