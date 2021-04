Prévision et suggestions de l’équipe RM vs CHE Dream11 pour la Ligue des champions d’aujourd’hui 2020-21 entre le Real Madrid et Chelsea: Le Real Madrid et Chelsea verront les cornes à l’Estadio Alfredo Di Stefano mercredi lors du match aller de la demi-finale de l’UEFA Champions League 2020/21. Le Real Madrid n’a pas été trop convaincant en Liga, mais il a été brillant en Ligue des champions. Ils se retrouvent en demi-finale après avoir battu le Borussia Mönchengladbach et Liverpool.

En revanche, Chelsea a franchi la phase de groupes après avoir battu l’Atletico Madrid en huitièmes de finale. En quarts de finale, le FC Porto les a fait transpirer mais ils en avaient juste assez pour s’assurer une place en finale. affrontement en demi-finale.

UEFA Champions League 2020-21 Real Madrid vs Chelsea: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Le Real Madrid sera ravi du retour de Toni Kroos après avoir raté les deux derniers matches en raison d’une blessure. Cependant, ils ne pourront pas bénéficier des services de Sergio Ramos, Federico Valverde et Lucas Vazquez.

Chelsea, en revanche, a le choix entre une équipe entièrement en forme. Le seul absent avec le milieu de terrain Mateo Kovacic.

RM vs CHE Diffusion en direct

La plupart des matchs de l’UEFA Champions League 2020-21 seront diffusés sur Sony Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique SonyLIV.

Détails du match RM vs CHE

Le match se jouera le mercredi 28 avril à l’Estadio Alfredo Di Stefano, à Madrid. Le jeu commencera à 12h30 IST.

Prédiction RM vs CHE Dream11 Team

Capitaine: Eden Hazard

Vice-capitaine: Timo Werner

Gardien de but: Thibaut Courtois

Défenseurs: Eder Militao, Nacho, Thiago Silva, Antonio Rudiger

Milieux de terrain: Casemiro, Toni Kroos, N’Golo Kante, Mason Mount

Attaquants: Eden Hazard, Timo Werner

RM vs CHE XIs probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raphaël Varane, Eder Militao, Nacho; Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Vinicius Junior, Karim Benzema, Eden Hazard

Chelsea: Edouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Cesar Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kante, Mason Mount, Ben Chilwell; Christian Pulisic, Timo Werner

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici