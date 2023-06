3 villes du monde avec une mauvaise qualité de l’air historique

Commentez cette histoire Commentaire

Un ciel inhabituellement smog a bouleversé la vie de millions d’Américains cette semaine alors que la fumée des incendies de forêt au Canada flotte sur une large bande de l’est des États-Unis, déclenchant une multitude d’alertes et d’avertissements de qualité de l’air Code Red pour rester à l’intérieur. Pour les habitants de la côte Est habitués à respirer un air plus pur, la vague de pollution a été un choc, suscitant des problèmes de santé généralisés.

Mais le smog est temporaire. Le ciel de la région devrait s’éclaircir dans les prochains jours alors que les vents transportent la fumée des feux de forêt au-dessus de l’Atlantique.

Ce n’est pas le cas dans certains endroits du monde. De nombreuses personnes dans d’autres pays respirent chaque jour un air de qualité relativement faible.

La combustion de combustibles fossiles, ainsi que les incendies de forêt exacerbés par le changement climatique, ont créé ce que certains experts décrivent comme le plus grand danger pour la santé publique mondiale. Une étude de l’année dernière a révélé que la pollution de l’air réduit de plus de deux ans l’espérance de vie moyenne mondiale – plus que les cigarettes, l’alcool ou la guerre. Et environ 97 % de la population mondiale vit dans des endroits où la pollution de l’air dépasse le niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

En dehors des États-Unis, les villes les plus polluées cette semaine comprenaient Tel-Aviv ; Hanoï ; Calcutta, Inde; Lima, Pérou; et Lahore, au Pakistan, selon un classement du site de surveillance de la qualité de l’air IQAir.

« Aujourd’hui, sur la côte Est, les gens subissent des concentrations de pollution de l’air auxquelles des centaines de millions de personnes à travers la planète sont confrontées quotidiennement », a déclaré Michael Greenstone, directeur de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago et auteur du étude. « Nous avons un avant-goût de ce que je pense être le plus grand risque de santé publique sur la planète. »

Voici trois villes qui ont fait face à une pollution atmosphérique importante – et dans certains cas ont nettoyé l’air.

Dans la région de Delhi, où vivent près de 33 millions de personnes, la « saison de la pollution » commence en octobre et dure plusieurs mois. Elle est causée par les gaz d’échappement des véhicules, la poussière de construction, les émissions industrielles et le brûlage des récoltes dans les États voisins, et est aggravée par des facteurs géographiques.

Le smog devient si grave qu’une partie des élites de la population a fui la ville, se réfugiant dans des endroits au ciel plus dégagé. D’autres achètent des purificateurs d’air et des masques faciaux.

Les mesures de la pollution de l’air se concentrent souvent sur les particules fines, appelées PM2,5, qui peuvent être inhalées par les poumons d’une personne et pénétrer dans la circulation sanguine. L’exposition peut déclencher des problèmes respiratoires à court terme, comme la toux et une respiration sifflante, et exacerber l’asthme. L’exposition à long terme a été associée à des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des dommages aux fonctions cognitives.

Delhi avait une moyenne annuelle de 107,6 microgrammes de PM2,5 par mètre cube en 2020, selon l’indice Air Quality Life de l’Université de Chicago. En revanche, la ville de New York a enregistré une moyenne annuelle de 7,43 microgrammes par mètre cube cette année-là. La norme mondiale fixée par l’OMS, révisée à la baisse en 2021, est de 5.

Si Delhi respectait les directives de l’OMS pour la qualité de l’air, Greenstone et son équipe de recherche estiment que l’espérance de vie dans la région pourrait augmenter d’environ 10 ans.

« L’Inde a annoncé un programme visant à réduire la pollution de l’air, et à ce stade, le jury est sur son succès », a déclaré Greenstone. « C’est l’un des pays les plus pollués au monde, et c’est un endroit où les réductions [in pollution] offrent de très grands avantages potentiels.

Pékin était connue comme la capitale mondiale de la pollution de l’air. La croissance et l’urbanisation rapides, ainsi que l’explosion du nombre de propriétaires de voitures, ont entraîné une énorme augmentation des émissions polluantes. En 2005, Pékin et les régions environnantes avaient les pires niveaux de dioxyde d’azote au monde, qui peuvent endommager mortellement les poumons, et la pollution de l’air était responsable de plus de 400 000 décès prématurés par an, a rapporté le Guardian. L’imagerie satellite de 2006 a montré que la pollution formait un rideau gris brunâtre au-dessus de Pékin, obscurcissant pratiquement la ville.

L’obsession de la Chine pour le smog a véritablement commencé à l’approche des Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin, lorsque les athlètes ont exprimé leur inquiétude à l’idée de concourir dans la brume. La Chine a lancé une grande campagne de nettoyage, mais temporaire, pour fermer ou déplacer des usines et limiter le trafic.

Les jeux allaient marquer un tournant dans la sensibilisation du public à la mauvaise qualité de l’air à Pékin, car de plus en plus d’habitants ont commencé à demander que le ciel bleu reste.

S’appuyant sur le travail des militants écologistes chinois, l’ambassade des États-Unis a installé en 2008 des moniteurs et a commencé à envoyer des tweets toutes les heures de ses lectures internes de la qualité de l’air. Ces données contredisaient souvent les chiffres officiels et sont devenues une ressource incontournable pour les élites de la ville, intensifiant la pression sur les autorités pour qu’elles s’attaquent au problème. En novembre 2010, lorsque les niveaux de pollution de la ville ont dépassé l’indice de l’Environmental Protection Agency, l’ambassade des États-Unis a simplement jugé la situation « follement mauvaise ».

La lutte contre la pollution de l’air est rapidement devenue une partie de la vie quotidienne à Pékin. Les résidents ont vérifié les applications de qualité de l’air aussi régulièrement que la météo, limitant souvent le temps passé à l’extérieur les jours de pollution. Les purificateurs d’air, allant des marques importées chères aux filtres HEPA plus économiques attachés à un ventilateur, sont devenus des appareils électroménagers indispensables. Des termes comme PM2,5 sont entrés dans le langage courant. Une microbrasserie a lancé une IPA « airpocalypse » et l’a distribuée gratuitement lorsque l’IQA – l’indice de qualité de l’air du gouvernement américain – a atteint plus de 500, ce qui signifie que l’air était considéré comme dangereux pour tout le monde.

En 2013, les niveaux moyens de PM2,5 dans la ville ont atteint 17 fois la limite de l’OMS. Les économistes de l’environnement ont commencé à rassembler des preuves de la baisse spectaculaire de l’espérance de vie liée à la pollution de l’air dans le nord de la Chine. En 2015, un documentaire en ligne a soulevé des inquiétudes quant à l’impact du smog sur la santé et a critiqué les géants des combustibles fossiles gérés par l’État. Il est devenu viral – et a été rapidement censuré.

Les hauts dirigeants ont répondu par une « guerre » contre la pollution pour nettoyer le ciel dans les régions les plus peuplées du pays, y compris Pékin. L’effort de près de 280 billions de dollars reposait principalement sur des incitations descendantes pour les industries polluantes à adopter des technologies plus propres, combinées à des sanctions pour les entreprises ou les localités qui n’avaient pas atteint leurs objectifs. Selon les données officielles, les concentrations de PM2,5 ont chuté de 58 % à l’échelle nationale entre 2013 et 2021.

Malgré des progrès spectaculaires, des accès occasionnels de mauvais air affligent toujours Pékin. Lorsque le smog a menacé de saper les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022, les autorités chinoises sont revenues à une solution temporaire préférée : l’ensemencement des nuages ​​pour induire la pluie et laver les particules du ciel.

De nos jours, Pékin se classe beaucoup plus bas sur la liste des villes les plus polluées. Mais Shanghai, la plus grande ville de Chine, se situe au 13e rang, avec une concentration de 36 microgrammes de PM2,5 par mètre cube d’air jeudi, soit environ un quart de la concentration enregistrée à New York, frappée par le smog, selon IQAir.

Mexico est également connue pour ses niveaux de pollution élevés, même si le pays a fait d’importants progrès au cours des trois dernières décennies pour assainir son air. Selon le site de surveillance de la qualité de l’air IQAir, le niveau annuel moyen de PM 2,5 de la ville en 2022 était plus de quatre fois supérieur aux limites fixées par l’Organisation mondiale de la santé.

La ville fait partie d’une région métropolitaine tentaculaire d’environ 20 millions d’habitants. Alors que le Mexique a pris des mesures pour éliminer le plomb de l’essence, étendre le transport en commun et les pistes cyclables et retirer les vieilles voitures de la route, les Mexicains sont toujours des fans d’automobiles. Selon le journal El Economista, en décembre 2022, il y avait 6,2 millions de véhicules à moteur immatriculés à Mexico, qui compte 9,2 millions d’habitants.

Lorsque la pollution atteint des niveaux dangereux, les gouvernements locaux déclarent des « éventualités environnementales », ce qui réduit le nombre de voitures autorisées sur les routes. (La ville a déjà un programme appelé « Hoy No Circula », dans lequel certaines voitures doivent rester hors des routes au moins un jour par semaine, même dans des conditions normales.)

Lorsque ces éventualités sont déclarées, les bus et les métros sont généralement bloqués et de nombreux taxis augmentent leurs tarifs. La perturbation fait qu’un nombre important d’habitants s’absentent du travail. Les imprévus peuvent forcer la fermeture des écoles et l’annulation des activités de plein air, y compris les matchs de football.

Mexico, bien qu’en altitude, est située dans une sorte de cuvette entourée de montagnes. La pire période de l’année est l’hiver, qui apporte des « inversions thermiques » – un phénomène dans lequel une couche d’air froid emprisonne les polluants dans la ville en contrebas. Alors que le changement climatique s’intensifie, la ville a également été touchée par un nombre croissant d’incendies de forêt dans les zones voisines à d’autres moments de l’année. Il y a eu une urgence de pollution particulièrement grave à Mexico causée par des incendies de forêt en mai 2019, quelque peu similaire à ce que connaissent actuellement les villes du nord-est des États-Unis.

Les phénomènes à l’origine de la pollution de l’air sont liés, a déclaré Greenstone. « C’est le réchauffement de la planète qui augmente les risques d’incendies de forêt, et ce réchauffement est causé par la forte dépendance continue aux combustibles fossiles », a-t-il déclaré.