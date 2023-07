3 véhicules saisis en 1 jour pour excès de vitesse dans le centre de l’Okanagan

Un trio de chauffeurs du centre de l’Okanagan devra trouver un mode de transport différent pour la semaine prochaine.

Vers 6h du matin Le matin du 19 juillet, un agent de la GRC de Kelowna venait de commencer son quart de travail lorsqu’il a vu une motocyclette Yamaha rouge de 1985 tourner sur l’avenue Clement depuis Gordon Drive et appuyer sur l’accélérateur.

Le conducteur a été interpellé dans le stationnement du détachement de la GRC sur Clément, l’agent confirmant par radar que la moto atteignait 103 km/h dans une zone de 50 km/h. L’homme de 33 ans a été verbalisé pour vitesse excessive et sa moto a été confisquée.

Peu de temps après, une Mazda 3 2004 a été arrêtée sur l’autoroute. 97 près d’Ellison Lake après avoir été chronométré à 135 km/h dans une zone de 90 km/h. L’homme de 24 ans a également reçu une contravention pour excès de vitesse et a fait saisir son véhicule.

Plus tard, au même endroit, un homme de 20 ans a fait face aux mêmes sanctions, en plus de ne pas avoir d’assurance.

Les trois véhicules sont mis en fourrière pendant sept jours, tandis que les conducteurs devront également engager des frais auprès des sociétés de remorquage.

« Les conducteurs continuent de se mettre eux-mêmes et les autres en danger en conduisant à ces vitesses dans nos rues », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera. «Nos agents de la circulation et autres agents de première ligne se sont engagés à retirer ces véhicules et leurs conducteurs de nos routes et à infliger les amendes appropriées. Ces vitesses élevées et le mépris total de la sécurité publique ne sont pas acceptables. »

Depuis le 1er janvier de cette année, la GRC de Kelowna a remis 35 contraventions pour excès de vitesse.

