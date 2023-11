3 valeurs technologiques qui perturbent des industries entières

Réserve fédérale Le président Jerome Powell a fait allusion à la probabilité de nouvelles hausses des taux d’intérêt pour contrer l’inflation, un resserrement potentiel étant prévu pour la réunion de décembre. Bien que les attentes du marché penchent vers une pause, Powell a souligné l’équilibre nuancé requis pour lutter contre l’inflation sans causer de préjudice économique injustifié.

Bien que l’économie américaine affiche un fort taux de croissance annualisé de 4,9 %, il est urgent de faire face au risque de ralentissement de la demande afin de freiner l’inflation, en particulier à la lumière de la résilience persistante des propriétaires bénéficiant de taux hypothécaires bas.

Face à l’incertitude qui règne sur les marchés, il est conseillé de concentrer nos investissements sur des sociétés qui sont sans équivoque positionnées pour perturber leurs secteurs respectifs, à savoir ces trois valeurs technologiques vouées à croître.

Intel Corporation (INTC)

Société intel (NASDAQ : INTC ) est une entreprise technologique spécialisée dans les puces semi-conductrices. Il est surtout connu pour sa série x86 de jeux d’instructions informatiques que l’on trouve dans presque tous les ordinateurs personnels.

L’action INTC est en hausse de 45,04 % depuis le début de l’année. Selon Yahoo! Financeles analystes considèrent le titre comme une détention, avec un prix cible moyen de 38,77 $.

L’industrie des semi-conducteurs a un TCAC prévu de 12,2 % passer de 573,44 milliards de dollars en 2022 à 1 380,79 milliards de dollars en 2029. La demande croissante de technologies grand public stimule la croissance du marché et les progrès technologiques rapides dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) l’industrie et l’urbanisation sont d’importants catalyseurs.

Ventes Intel diminué de 20,21% l’année dernière, de 79 milliards de dollars en 2021 à 63 milliards de dollars en 2022. Cependant, le rapport du troisième trimestre de l’entreprise démontre une voie stable vers la reprise, avec chiffre d’affaires supérieur aux prévisions haut de gamme. De plus, Intel a augmenté sa rentabilité avec un flux de trésorerie d’investissement net en hausse de 58,37 % sur un an et récupérer les états financiers.

La rentabilité d’Intel repose sur des investissements stratégiques dans la production et l’IA. L’accent accru mis par l’entreprise sur la production a facilité l’expansion de ses installations, avec des ajouts récents en Irlande, en Allemagne et en Pologne. De plus, Intel a dévoilé ses dernières avancées, notamment les processeurs Intel Xeon et Intel Core Ultra de 5e génération. Ces technologies de pointe devraient faciliter le déploiement généralisé de solutions d’IA innovantes dans le cloud.

En tant que l’une des sociétés de semi-conducteurs les plus prometteuses sur son marché, Intel constitue un achat pour ceux qui s’intéressent aux actions technologiques.

Manhattan Associé Incorporé (MANH)

Manhattan Associé Incorporé (NASDAQ: MANH ) est connu pour créer des solutions technologiques permettant de résoudre les problèmes commerciaux les plus complexes en matière de chaîne d’approvisionnement et d’inventaire.

L’action MANH est en hausse de 70,93 % depuis le début de l’année. En raison de ses projections d’emploi élevées, le marché mondial des technologies de construction devrait passer de 5 milliards de dollars en 2023 à 24 milliards de dollars d’ici 2033. TCAC de 16,9 %.

Les revenus et le BPA ont été solides au troisième trimestre 2023. Le chiffre d’affaires de 238,44 millions de dollars a augmenté de 20,36 % sur un an et a dépassé les attentes des analystes de 5,30 %, tandis qu’une marge bénéficiaire nette de 20,23 % a augmenté de 38,38 % sur un an. Les revenus ont atteint 49,42 millions de dollars, soit une augmentation de 66,55 %.

Manhattan a capitalisé sur le boom du commerce électronique, en tirant parti de son expertise dans la gestion des chaînes d’approvisionnement complexes et en évolution rapide des détaillants en ligne. De plus, l’engagement de la ville dans les initiatives de transformation numérique oblige les entreprises à moderniser leurs systèmes technologiques pour stimuler la croissance. La capacité de Manhattan à répondre aux demandes changeantes des clients et aux conditions du marché grâce à l’intégration de l’IA, du ML et du cloud computing fait preuve de flexibilité et de stabilité.

Yahoo! Finance rapporte 6 analystes ayant un objectif de prix moyen sur 12 mois de 210,67 $, avec une fourchette allant d’un minimum de 175,00 $ à un maximum de 230,00 $.

Matériaux appliqués incorporés (AMAT)

Matériaux appliqués incorporés (NASDAQ :AMAT) est l’un des principaux fournisseurs d’équipements, de services et de logiciels pour la production de puces semi-conductrices destinées aux appareils électroniques. Applied Materials propose également des équipements pour la fabrication d’écrans plats et des revêtements pour l’électronique flexible, ce qui en fait un acteur central dans le secteur de la technologie et de la fabrication de semi-conducteurs.

AMAT est en hausse de 50 % depuis le début de l’année. Les investisseurs ont considéré AMAT comme un achat et ciblent un prix moyen de 142 $.

Chiffre d’affaires de 26,54 milliards de dollars pour l’exercice en cours, avec une solide marge de rentabilité de 24,27 % et un bénéfice brut substantiel de 12 milliards de dollars. De plus, 28 analystes prévoient que son prix atteindra 149,00 $, passant d’un objectif bas à haut de 113,00 $ à 174,00 $.

Applied Materials opère dans l’industrie des semi-conducteurs avec une croissance TCAC de 6,21 %, passant de 555,9 milliards de dollars en 2021 à 1 033,5 milliards de dollars en 2031. La demande croissante d’appareils intelligents est un catalyseur de croissance, alors que les entreprises technologiques exploitent les ménages modernes pour répondre aux besoins des consommateurs. Des smartphones basés sur l’IA à l’adoption de l’IoT et de la 5G, les semi-conducteurs alimentent des technologies qui améliorent la vie des consommateurs et stimulent l’efficacité des entreprises.

L’entreprise est sur le point de conduire une transformation significative avec le lancement du centre d’innovation et de commercialisation des équipements et des processus (EPIC) dans la Silicon Valley. Cette plateforme de R&D révolutionnaire, valant plusieurs milliards de dollars, permet aux fabricants de puces d’accéder rapidement à des processus et des équipements de pointe, accélérant ainsi le développement de produits. Il prend également en charge chercheurs universitaires, favorisant l’innovation et renforçant le vivier de talents. L’approche innovante du centre EPIC réduira les délais de mise sur le marché, améliorera les taux de réussite et favorisera la croissance de l’écosystème des semi-conducteurs, ce qui positionne Applied Materials comme un leader pionnier du secteur.

Avec le lancement du Centre EPIC et ses investissements stratégiques, AMAT est sur le point de connaître une croissance substantielle grâce à son approche tournée vers l’avenir et à la demande croissante de semi-conducteurs.

À la date de publication, Michael Que ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve de l’InvestorPlace.com Directives de publication.

Les chercheurs ayant contribué à cet article ne détenaient (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.