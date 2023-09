3 types d’amitiés et pourquoi vous en avez besoin

Une étude menée à Harvard pendant 85 ans a révélé que la chose la plus importante qui nous apporte le bonheur dans la vie, ce sont les relations positives, et que vos amitiés en sont un élément essentiel.

Ce sont les trois types d’amitiés, selon Aristote, qui apparaissent dans l’article de Brooks intitulé « Les meilleurs amis ne peuvent rien faire pour vous » qu’il a partagé dans le cours sur le bonheur à Harvard :

Amitiés utilitaires : « Pensez aux relations que vous entretenez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous faites des affaires. Ces relations ont tendance à être de nature transactionnelle », a écrit Brooks. Des amitiés basées sur le plaisir : « Ce type de relation est basé sur l’admiration mutuelle car chaque personne tire du plaisir de l’autre. Si une personne trouve son ami drôle, intéressant et source de plaisir, il s’agit probablement d’une amitié de plaisir », a écrit Brooks dans son article. Amitiés « parfaites » : « Selon les normes d’Aristote, les amitiés parfaites sont celles entre des personnes qui ont un amour mutuel pour quelque chose qui non seulement les rassemble, mais élève leur comportement au rang de vertu. Une relation est parfaite non pas lorsqu’elle est basée sur l’utilité ou le plaisir, mais lorsqu’elle est concentré sur l’amélioration de la situation de l’autre personne », note Brooks.

Les amitiés utilitaires ne sont pas toujours les plus satisfaisantes, et les amitiés de plaisir peuvent ne pas s’approfondir au-delà des intérêts communs – mais les deux sont importantes.

Ces deux types d’amitiés sont utiles pour avancer dans la vie, « mais elles n’apportent généralement pas de joie et de réconfort durables », a écrit Brooks. Même si nous avons besoin d’amitiés utiles et agréables, « nous ne pouvons pas nous permettre de risquer ces relations par la confrontation, les conversations difficiles ou l’intimité », explique Brooks.

Pour cette raison, il est extrêmement nécessaire d’avoir des amitiés « parfaites » dans la vie, en plus des deux autres types d’amitiés, pour une véritable satisfaction.

« Vous ne pourrez peut-être pas l’exprimer avec des mots, mais vous savez probablement ce que ressentent ces amitiés » parfaites « », a écrit Brooks.

« Ils présentent souvent un amour partagé pour quelque chose en dehors de vous, que cette chose soit transcendantale (comme la religion) ou simplement amusante (comme le baseball), mais ils ne dépendent pas du travail, ni de l’argent, ni de l’ambition. »

