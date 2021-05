3 tués et des dizaines de blessés après le chavirage d’un bateau de trafic de migrants au large de la Californie (VIDEOS) – RT USA News

Au moins trois personnes ont été tuées et plus de deux douzaines blessées après qu’un navire de trafic de migrants ait chaviré et se soit brisé en morceaux après avoir heurté un récif au large de San Diego, en Californie.

Le premier appel de détresse a été reçu vers 10 h 00, heure locale (17 h 00 GMT), ce qui a abouti à une opération de sauvetage massive multi-agences, y compris les garde-côtes américains, les services d’incendie et de police de San Diego, le Harbor PD et même les Park Rangers. Cependant, au moment où les sauveteurs sont arrivés, le navire de 12 m (40 pieds) impliqué dans l’accident était déjà déchiré après avoir heurté un récif juste au large de la rive du monument national de Cabrillo. Photos prises sur les lieux de l’incident du bateau aujourd’hui. Cabin-cruiser de 40 pieds s’est brisé le long des rochers à l’intérieur de la ligne de surf. le @SDLifeguards Un véhicule de sauvetage en falaise a été utilisé pour extraire un patient jusqu’au niveau de la rue. pic.twitter.com/lQ54UdBWBG – SDFD (@SDFD) 2 mai 2021 Trois personnes ont été confirmées mortes, tandis que sept ont été sauvées de l’eau et 27 au total ont été transportées vers les hôpitaux locaux. Les autorités pensent qu’il y avait « Environ 30 » les gens à bord du navire, et la plupart d’entre eux ont réussi à se rendre seuls à terre. Le parrain de ma fille et deux de ses amis sont entourés de débris près du bateau chaviré à Ballast Pt. Point Loma, Californie. pic.twitter.com/ORv5eJ1T9i – Jason Nocito (@HRYmonkey) 2 mai 2021 «Tout indique, de notre point de vue, qu’il s’agissait d’un navire de contrebande utilisé pour faire passer illégalement des migrants aux États-Unis», a déclaré Jeff Stephenson, superviseur du secteur de San Diego et agent de patrouille aux frontières, notant une augmentation récente des opérations de contrebande maritime. Le capitaine du navire a été arrêté et interrogé, mais son identité et la nationalité des victimes n’étaient pas immédiatement connues. Pendant ce temps, les autorités ont publié plusieurs photos de l’épave, tandis qu’un témoin a partagé une vidéo dramatique montrant les conséquences de la tragédie.



Aussi sur rt.com

La patrouille frontalière américaine sauve un bébé de six mois jeté dans le fleuve Rio Grande par des passeurs





Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!