3 tués dans une nouvelle violence à Manipur, le député du BJP blâme les forces centrales

Trois villageois non armés, dont un duo père-fils, ont été tués dans de nouvelles violences dans le district de Bishnupur à Manipur tôt ce matin, selon des témoignages de la population locale. Des militants présumés ont fait une descente dans le village d’Ukha Tampak près de Kwakta à Bishnupur vers 2 heures du matin et ont commencé à tirer sans discernement, ont indiqué des sources policières.

Deux hommes, père et fils, et une autre personne de la maison voisine, ont été assassinés par les assaillants. C’étaient des villageois non armés qui gardaient leurs maisons.

Les trois hommes ont été abattus alors qu’ils dormaient, puis lacérés à l’épée, a indiqué la police samedi matin, ajoutant que les assaillants venaient de Churachandpur.

L’incident a suscité une grande inquiétude car les assaillants ont pu pénétrer dans la vallée sécurisée par les forces de sécurité centrales, ont ajouté des sources policières.

Le député du Manipur BJP, Rajkumar Imo Singh, a dénoncé les forces de sécurité centrales, affirmant qu’il y avait eu d’énormes manquements à la sécurité lors de l’attaque militante dans le district de Bishnupur qui a tué trois personnes plus tôt dans la journée, et a exigé des mesures contre le personnel des forces paramilitaires pour leur « négligence dans le devoir ». « .

Rajkumar Imo Singh, qui est également le gendre du ministre en chef N Biren Singh, a déclaré que malgré la présence d’un nombre massif de paramilitaires, les militants d’autres districts sont venus au village et ont brutalement tué les trois personnes.

« Les soi-disant forces paramilitaires en service dans le village doivent être suspendues. Nous avons régulièrement écrit des lettres et des mémorandums au ministre de l’Intérieur de l’Union (Amit Shah) indiquant que certaines forces de sécurité créent un malaise entre le peuple et l’État », a-t-il ajouté. dit, ajoutant que « quelques unités » des forces de sécurité créent des problèmes.

Si les mesures appropriées ne sont pas prises immédiatement, la paix et la normalité ne seront pas rétablies dans l’État, a déclaré le député du BJP.

« Certaines mesures proactives doivent être prises immédiatement, et le conseiller en chef pour la sécurité doit se pencher sur ces aspects. Il y a des gens derrière les militants pour créer des troubles. Qui leur fournit des armes et des munitions (militants). Le gouvernement central doit répondre à ces questions. La violence dure depuis plus de trois mois. Le gouvernement central doit prendre certaines mesures strictes pour mettre fin à la violence, sinon la situation deviendrait incontrôlable. Le Manipur a besoin de paix et de normalité », a-t-il ajouté.

La police du Manipur a déclaré vendredi que des forces conjointes avaient mené des opérations de recherche dans les zones vulnérables et marginales de l’État déchiré par les conflits et détruit sept bunkers illégaux après que de nouvelles violences ont éclaté dans divers districts.

Une femme de 35 ans a été blessée jeudi soir dans un échange de tirs entre des hommes armés non identifiés et les forces de l’État à Terakhongsangbi à Bishnupur.

La femme, identifiée comme étant Aribam Wahida Bibi, a été blessée par balle à la main et suit un traitement dans un hôpital d’Imphal, a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, une foule a pillé l’armurerie au siège du 2e bataillon de réserve indien (IRB) situé à Naranseina dans le district de Bishnupur, ont indiqué des responsables.

Un policier a été tué à Imphal West, tandis que des armes et des munitions, y compris des armes automatiques, ont été pillées à Bishnupur après que des foules ont saccagé au moins deux postes de sécurité dans le district jeudi.

À Senjam Chirang, dans l’ouest d’Imphal, un membre de la police du Manipur a été tué après avoir reçu une balle dans la tête tirée par un tireur d’élite. Un volontaire du village a également été blessé dans la fusillade après que des militants présumés ont ouvert le feu à Koutruk et Senjam Chirang depuis les collines voisines.

Plus de 25 personnes ont été blessées dans des affrontements alors que le personnel de l’armée et de la RAF a tiré des obus de gaz lacrymogène dans les régions de Kangvai et Phougakchao à Bishnupur plus tard dans la journée pour empêcher les processions de se diriger vers un lieu de sépulture proposé, violant les restrictions sur les rassemblements.

L’organisation Kuki-Zomi, Forum des chefs tribaux autochtones, avait prévu l’enterrement de 35 personnes, qui ont été tuées lors d’émeutes ethniques dans l’État sur un site du village de Haolai Khopi à Churachandpur, ce qui a provoqué des tensions dans de nombreux districts.

La police du Manipur a déclaré vendredi que des forces conjointes avaient mené des opérations de recherche dans les zones vulnérables et marginales de l’État déchiré par les conflits et détruit sept bunkers illégaux après que de nouvelles violences ont éclaté dans divers districts.

L’État du nord-est a été impliqué dans des affrontements ethniques entre les communautés Meitei et Kuki, suite à la demande des Meitei pour le statut de tribus répertoriées (ST). La violence a coûté la vie à des centaines de personnes tout en en déplaçant des milliers.