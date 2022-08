3 tués dans le feu Brampton, Ont. accident de voiture étaient des frères et sœurs adolescents: police

Les trois personnes tuées samedi dans un violent accident de voiture à Brampton étaient des frères et sœurs adolescents.

La police de Peel a confirmé ce détail à CTV News Toronto lundi matin, ajoutant que les personnes tuées avaient 16, 17 et 19 ans.

Les équipes d’urgence ont été appelées sur l’avenue Elmvale et la promenade Conestoga peu après 2 heures du matin pour une collision à un seul véhicule.

La police a déclaré qu’un véhicule s’était écrasé dans un arbre dans la région et avait pris feu. Lorsque l’incendie a été éteint, trois occupants du véhicule ont été localisés et déclarés morts sur les lieux.

Avant la collision, la police pense que la Honda Civic blanche roulait vers le sud et a quitté la route pour une raison inconnue.

L’avant du véhicule a subi des dommages importants à la suite de l’impact et une grande quantité de débris a pu être vue éparpillée sur le site de l’accident.

Trois personnes sont mortes après qu’une voiture a percuté un arbre à Brampton tôt samedi matin. (Avec l’aimable autorisation de Pascal Marchand)

Les résidents à proximité qui ont parlé au CP24 sur les lieux ont déclaré avoir été réveillés par une forte détonation au milieu de la nuit.

Des personnes qui se sont identifiées comme des membres de la famille et des amis des victimes ont déposé des fleurs et un ours en peluche sur les lieux dans les heures qui ont suivi l’accident.

Un ours en peluche et des fleurs ont été placés sur les lieux d’un accident à Brampton qui a fait trois morts. (Béatrice Vaisman/CP24)

Une enquête menée par le bureau des collisions majeures de la police de Peel est en cours.

Les noms des personnes décédées n’ont pas été dévoilés par la police.

Avec des fichiers de Kerrisa Wilson du CP24