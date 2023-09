3 tribus Kuki-Zo abattues prétendument par des groupes terroristes à Manipur

Trois membres des tribus appartenant à la communauté Kuki-Zo ont été abattus mardi matin, apparemment par des groupes terroristes interdits, dans le district de Kangpopki, à Manipur, ont indiqué des responsables à Imphal.

Ils ont déclaré que les tireurs étaient arrivés à bord d’un véhicule et avaient attaqué les villageois situés entre les zones d’Ireng et de Karam, situées dans les zones frontalières des districts d’Imphal West et de Kangpopki.

Ce village est situé dans les collines et est dominé par les populations tribales.

Le Manipur est le théâtre de fréquents affrontements entre la communauté majoritaire Meitei et la tribu Kukis depuis le 3 mai et plus de 160 personnes ont perdu la vie jusqu’à présent.

