3 traits qui distinguent les personnes qui réussissent très bien

Le succès n’est pas toujours linéaire, et il n’a pas non plus de définition standard.

Au début de ma carrière, j’ai vite remarqué que les gens voulaient travailler avec les gens qui entraient dans le bureau en souriant, qui saluaient tout le monde, qui avaient juste une personnalité naturelle et optimiste. J’ai commencé à suivre leur exemple, et cette attitude m’a offert bien plus d’opportunités à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du bureau que si j’avais été maussade et sérieux tout le temps.”

L’optimisme ne consiste pas seulement à être plus positif quant à l’avenir de votre carrière, il s’agit également d’avoir une vision ensoleillée de la vie en général. Si vous souriez beaucoup et êtes gentil avec les gens, vous allez vous séparer instantanément de 99 % de la population, car la plupart des gens ne le font tout simplement pas.

“Croire en soi et avoir la confiance nécessaire pour se mettre en avant est la première étape vers le succès. Si vous adoptez l’état d’esprit selon lequel vous pouvez faire presque tout ce que vous avez en tête, ce niveau d’optimisme transparaîtra dans le travail que vous faites et le rendre 10 fois meilleur.

“Pendant longtemps, j’ai pensé que votre quotient intellectuel (QI) déterminait votre succès futur – j’ai perdu beaucoup de temps à essayer d’impressionner les gens avec mes connaissances sur des choses aléatoires.

Mais au fur et à mesure de ma carrière, j’ai appris que le QI n’est qu’une petite partie de l’équation du succès. Développer une forte intelligence émotionnelle (EQ), ou une conscience accrue des émotions des autres, ainsi que des vôtres, vous mènera beaucoup plus loin dans la vie.

Les personnes ayant un QE fort sont plus conscientes d’elles-mêmes et disposées à assumer leurs responsabilités lorsque les choses tournent mal au lieu de blâmer quelqu’un d’autre, ce qui est une mauvaise habitude que beaucoup de gens prennent. Mais pour créer de la richesse et réussir, vous devez être prêt à apprendre de vos erreurs et à comprendre vos lacunes.

Améliorer votre intelligence émotionnelle peut également vous aider à naviguer calmement et rationnellement dans des situations difficiles, et à travailler plus efficacement avec de nombreux types de personnalités. La pratique de l’EQ m’a aidé à devenir un meilleur communicateur et à établir des relations plus solides avec mes patrons.”