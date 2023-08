3 traits inattendus des mauvais patrons et signes révélateurs de « dysfonctionnement »

Les mauvais patrons ont toujours existé sur le lieu de travail. Ils pourraient être l’intimidateur toxique, qui est trop exigeant et critique. Ou un micromanager, qui donne des conseils non sollicités ou prend en charge des tâches que ses employés sont capables de gérer. Mais il y a des traits de mauvais patrons qui sont inattendus et plus insidieux, selon Kévin Leggle fondateur de Sage, une entreprise qui aide à concevoir et développer des programmes de formation au travail. Les traits en question : sous-gestion, sur-parler et fausse convivialité. « Tous ces traits semblent non seulement inoffensifs, mais même souhaités par de nombreux employés », a déclaré Legg, qui a 20 ans d’expérience dans l’apprentissage professionnel en entreprise.

« Après tout, qui ne voudrait pas d’un patron qui aime vous laisser à vous-même ? Quel est le problème avec un leader qui agit plus comme un pote que comme un patron ? Un leader qui parle un peu trop pendant les réunions peut être un peu irritant à coup sûr, mais… il y a des traits pires qu’un patron peut avoir, n’est-ce pas ? » Mais ces traits peuvent souvent avoir des implications négatives pour la cohésion, le moral, le respect et l’efficacité de l’équipe, a ajouté Legg, en particulier pendant les « périodes de stress élevé ». « Lorsque des décisions difficiles doivent être prises, le patron trop amical manquera de crédibilité pour prendre ces décisions », a-t-il expliqué. « Le sous-directeur connaîtra une paralysie décisionnelle, aggravant encore une mauvaise situation. Le trop bavard verra soudainement ses instructions tomber dans l’oreille d’un sourd [because] les employés ont cessé d’écouter il y a longtemps. »

1. Le sous-directeur

Les employés détestent la microgestion, mais pour Legg, la sous-gestion est le vice le plus courant. « Pour aggraver les choses, les mauvais patrons font continuellement de la sous-gestion une vertu… [by saying, for example] « Mes gens peuvent venir me voir s’ils ont besoin de moi, ma porte est ouverte », a-t-il ajouté. C’est ce que dirait le « patron paresseux qui n’a pas le courage ou l’éthique de travail pour vraiment coacher et diriger », selon Legg.

À moyen terme, il y a du ressentiment à l’égard des examens annuels lorsque les gens sont ignorés pour les promotions parce qu’ils n’ont jamais été à la hauteur d’une norme qui ne leur a jamais été montrée.

Sans un gestionnaire actif, le travail souffre car le personnel subalterne s’auto-dirige sans conseils – le « dysfonctionnement » s’installera également lorsque les membres de l’équipe tenteront de deviner comment engager le patron pour obtenir des commentaires et des directives. « À moyen terme, il y a du ressentiment à l’égard des examens annuels lorsque les gens sont ignorés pour les promotions parce qu’ils n’ont jamais été à la hauteur d’une norme qui ne leur a jamais été montrée », a averti Legg. « À long terme… ils partent pour des pâturages plus verts où ils peuvent se développer.

2. Le bavard

Un « épouvantail personnel » de Legg, le patron qui parle trop a généralement une « opinion exagérée » d’eux-mêmes et pense qu’il est la personne la plus intelligente de la pièce, a-t-il déclaré. « Ils aiment la douce mélodie de leur propre voix », a ajouté Legg. « Ils pensent qu’ils doivent constamment donner une diatribe à leurs employés et convoqueront des réunions d’équipe avec cela comme caractéristique principale. » Ce qui est dangereux dans un tel comportement, c’est qu’il perpétue une culture où les gens arrêtent de parler « par réflexe ».

« Les employés s’attendront à une conversation très diluée et trop longue lorsqu’un aperçu opportun ferait l’affaire », a déclaré Lee. « Le problème ici est que les employés cessent de prendre leur patron au sérieux. Cela signifie que les conseils ou l’expérience vraiment précieux sont jetés avec le reste de la verbosité. »

3. Le patron ultra sympa

Avoir un patron trop sympathique peut être plus nocif qu’il n’y paraît, a suggéré Legg. « Les patrons le font lorsqu’ils n’ont pas les outils nécessaires pour gérer les asymétries relationnelles entre eux et leurs employés », a-t-il déclaré. « Ils utilisent la tactique superficielle – et inefficace – qui consiste à se comporter et à parler comme si eux et leur personnel n’étaient que des amis de niveau pair qui traînaient au bureau. » Ne pas tracer de limites claires peut laisser le personnel confus, car un ami ne devrait pas dicter la charge de travail, les promotions ou rédiger des références.

« Certains employés peuvent adopter la convivialité et commencer à penser qu’ils sont des » amis « , ce qui rendra les décisions difficiles et les demandes plus difficiles [for bosses] », a ajouté Legg. Ce qui est pire, c’est lorsque les employés finissent par « échanger leur amitié » contre les résultats professionnels dont ils ont besoin, et que les patrons prennent des décisions basées sur des faveurs plutôt que sur le mérite. « Une fois que cela commence, il n’y a pratiquement aucun moyen de revenir à une base professionnelle », a déclaré Legg.

Ce que les employés peuvent apprendre