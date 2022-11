3 tragédies en Asie font des centaines de morts en 1 mois

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud – Plus de 400 personnes sont mortes en octobre dans une série de catastrophes liées à la foule en Asie, lorsqu’un pont bondé de fêtards effondré en Inde, Les fêtards d’Halloween ont été écrasés dans la capitale sud-coréenne, et les spectateurs fui un stade en Indonésie après que la police a tiré des gaz lacrymogènes.

La dynamique dans les trois situations était distincte, bien que les experts affirment qu’une mauvaise planification et une mauvaise gestion des foules ont contribué aux catastrophes en Indonésie et en Corée du Sud. En Inde, les autorités enquêtent pour savoir si le pont récemment réparé a été correctement inspecté.

À Séoul, 156 personnes sont mortes lorsque plus de 100 000 ont afflué samedi dans le quartier populaire de la vie nocturne d’Itaewon pour les célébrations d’Halloween, les premières depuis la levée des strictes restrictions COVID-19 du pays.

Les ruelles étroites et en pente du quartier s’est encombré de gens, conduisant à ce que les experts appellent la “turbulence de foule”. C’est alors que les gens sont tellement entassés qu’ils n’ont pas le contrôle total de leurs mouvements, et la foule se déplace comme un corps continu.

“Cela n’oblige personne à se conduire mal, n’oblige personne à pousser de manière agressive ou intentionnelle”, a déclaré Milad Haghani, chercheur à l’Université australienne de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney.

Il est bien documenté que lorsque les densités de foule atteindront les niveaux estimés lors de la célébration d’Itaewon, les gens tomberont, déclenchant un effet domino, a déclaré Haghani, qui a étudié plus de 275 tragédies liées à la foule datant de 1902.

Mais c’est aussi évitable, dit-il.

Les autorités de Séoul ont été critiquées pour avoir 137 agents sur place samedi pour faire face à une si grande foule. Les autorités envoient régulièrement de nombreux autres policiers pour contrôler les manifestations dans la capitale.

Yoon Hee Keun, commissaire général de l’agence de police nationale coréenne, a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée Mardi qu’il se sentait une “lourde responsabilité” pour la perte de la vie.

En examinant les célébrations passées et en tenant compte de la fin des restrictions liées au COVID-19, les autorités auraient facilement pu anticiper de grandes foules, a déclaré Haghani.

Plus important que la police supplémentaire, les autorités sud-coréennes auraient pu employer des experts en contrôle des foules pour surveiller le flux de personnes et empêcher la zone de devenir aussi bondée qu’elle l’a fait, a-t-il déclaré.

Les leçons tirées de tragédies bien étudiées comme la catastrophe de la Love Parade en Allemagne en 2010, où 21 personnes sont mortes en essayant de quitter une zone par un goulot d’étranglement, rendent les situations de turbulence de foule prévisibles lorsque les experts regardent, a-t-il déclaré.

“C’est vraiment décevant de voir que malgré toute l’expérience des experts, toutes les études, toutes les conclusions et tout ce qui a été fait, cela s’est reproduit dans un autre pays, dans un autre endroit, et cela a en fait entraîné la mort de beaucoup plus de personnes. “, a déclaré Haghani.

L’Indonésie enquête toujours sur la tragédie du 1er octobre dans un stade de football, dans laquelle 135 personnes sont mortes, dont des dizaines d’enfants. La police a tiré des gaz lacrymogènes dans le stade, où certaines portes étaient verrouillées, après qu’une foule de 42 000 personnes se soit répandue sur le terrain, les envoyant se précipiter vers les sorties et provoquant un écrasement.

Soehatman Ramli, président de l’Organisation mondiale de la sécurité en Indonésie, a déclaré à l’Associated Press que l’affaire montrait ce qui pouvait se produire sans un plan de gestion des risques approprié et des plans d’action en cas d’urgence.

“Ces plans devraient inclure des voies d’évacuation et une gestion des foules pour contrôler les situations de panique”, a déclaré Ramli.

Déjà, la police a déclaré que le stade Kanjuruhan de la ville de Malang n’avait pas de certificat d’exploitation approprié et que charges criminelles seraient poursuivis contre six personnes pour négligence, dont les trois policiers qui ont autorisé ou ordonné aux agents de faire usage de gaz lacrymogènes.

Les autorités ont supprimé les chefs de police de la province de Java oriental et du district de Malang et ont suspendu d’autres agents pour violation de l’éthique professionnelle.

Une équipe d’enquête mise en place par le président Joko Widodo a découvert que les gaz lacrymogènes étaient la principale cause de la tragédie – une conclusion selon Haghani n’était pas surprenante.

“L’expérience a montré que les gaz lacrymogènes dans un stade de sport sont une recette pour un désastre, en ce sens qu’ils agitent les foules, qu’ils créent une tendance à la riposte dans la foule et un comportement plus agressif”, a-t-il déclaré.

Après l’effondrement, le week-end dernier, d’un pont suspendu récemment réparé dans l’État indien du Gujarat, au cours duquel 134 personnes sont mortes, les autorités ont a annoncé l’arrestation de neuf personnesy compris les responsables de l’opérateur du pont.

Le pont vieux de 143 ans a rouvert quatre jours avant l’effondrement de dimanche sous le poids de centaines de personnes qui célébraient pendant la saison des fêtes hindoues.

Une vidéo de sécurité de la catastrophe a montré qu’elle tremblait violemment et que des personnes essayaient de s’accrocher à ses câbles et à ses clôtures métalliques avant que la passerelle en aluminium ne cède et ne s’écrase dans la rivière.

Le pont s’est fendu au milieu avec sa passerelle pendante et ses câbles cassés.

Les enquêtes sont toujours en cours, mais un responsable local a déclaré au journal Indian Express que l’entreprise avait rouvert le pont sans avoir obtenu au préalable un “certificat d’aptitude”.

Les trois catastrophes d’octobre rappellent la variété des façons dont les autorités sont chargées d’assurer la sécurité publique, a déclaré Dirk Helbing, professeur de sciences sociales informatiques à l’ETH Zurich qui étudie la dynamique des foules.

“Au cours des dernières décennies, la science a fourni de nombreuses nouvelles idées et outils pour contribuer à la sécurité et à la gestion des foules”, a-t-il déclaré. “J’espère que ces connaissances se répandront rapidement et contribueront ainsi à éviter les catastrophes à l’avenir.”