3 touristes américains retrouvés morts à Mexico Airbnb probablement tués par une intoxication au monoxyde de carbone

Trois touristes américains ont été retrouvés morts dans leur Airbnb de Mexico dans ce que les autorités disent être très probablement un cas d’empoisonnement au monoxyde de carbone.

Les corps de Kandace Florence et Jordan Marshall, 28 ans, et de Courtez Hall, 33 ans, ont été retrouvés dans une location de vacances Airbnb le mois dernier après que le trio se soit rendu à Mexico pour célébrer Dia de los Muertos, également connu sous le nom de Day of le mort, Le New York Post a rapporté .

Les rapports d’autopsie ont montré que les trois Américains sont probablement morts en inhalant des vapeurs de monoxyde de carbone, selon Bloomberg.

Florence aurait parlé avec son petit ami au téléphone dans la nuit du 30 octobre lorsqu’elle lui a dit qu’elle se sentait malade et a suggéré que quelque chose n’allait pas. L’appel a alors été interrompu et son petit ami, qui se trouvait aux États-Unis, n’a plus pu la joindre.

Le petit ami a contacté l’hôte Airbnb pour demander un contrôle de bien-être, et la police est arrivée sur les lieux pour trouver les trois amis morts avec une forte odeur de gaz.

“Nous pouvons confirmer la mort de trois citoyens américains au Mexique”, a déclaré un porte-parole du département d’État à Fox News Digital dans un communiqué. “Nous suivons de près l’enquête des autorités locales sur la cause du décès. Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance consulaire appropriée.”

Les décès surviennent plusieurs mois après trois Des touristes américains ont été tués par une intoxication au monoxyde de carbone dans un hôtel Sandals tout compris aux Bahamas en mai.

Le monoxyde de carbone est particulièrement dangereux car c’est un gaz inodore. Les individus ne réalisent pas qu’ils y sont exposés jusqu’à ce qu’ils deviennent symptomatiques.

Santé experts aviser qu’il est essentiel d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les maisons, les logements locatifs, les chambres d’hôtel et plus encore – et de savoir et de confirmer qu’en effet, ils y sont placés et pleinement opérationnels pendant tout séjour de vacances, qu’il soit court ou long.

La présence de monoxyde de carbone dans les hôtels est un problème que les voyageurs devraient avoir sur leurs radars, selon une étude publiée dans Preventive Medicine Reports en 2019.

Les auteurs de cette étude ont découvert que du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2018, plus de 900 invités voyageant aux États-Unis ont été empoisonnés dans 115 incidents identifiés, dont 22 décès. Le type d’hébergement où le gaz inodore était présent comprenait des hôtels, des motels et des centres de villégiature de toutes classes et situés dans la majorité des États, selon l’étude.

Les touristes américains ont fait face à des dangers en voyageant au Mexique à plusieurs reprises cette année, y compris un homme qui dit avoir été kidnappé sous la menace d’un couteau et violemment attaqué alors qu’il était en vacances avec sa femme.

Cet été, deux touristes américains ont été blessés au Mexique après avoir été attaqués par un crocodile.

Amy McGorry de Fox News a contribué à ce rapport