3 touristes américains poignardés dans un quartier populaire portoricain

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Trois touristes américains ont été poignardés à Porto Rico tôt lundi après que la police a déclaré que quelqu’un leur avait dit d’arrêter de filmer dans une célèbre communauté balnéaire connue sous le nom de La Perla qui est populaire auprès des visiteurs.

La confrontation a commencé lorsque l’un des touristes, qui vit en Caroline du Sud, a commencé à filmer un chariot à hamburger mobile et a été invité à s’arrêter et à quitter la zone, a indiqué la police.

Deux des touristes restent hospitalisés, dont un qui a été poignardé à six reprises, a indiqué la police.

Personne n’a été arrêté.

L’attaque s’est produite près de deux ans après qu’un touriste du Delaware a été tué et incendié après que la police a déclaré qu’il avait été averti de ne pas prendre de photos lors de l’achat de drogue à La Perla. Un de ses amis a également été battu mais a survécu.

La Perla est située dans la partie historique de la capitale de Porto Rico connue sous le nom de Old San Juan et est devenue célèbre après avoir été présentée dans la vidéo de “Despacito”, une chanson sortie en 2017 par les chanteurs portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee.

La communauté était autrefois un bidonville dangereux considéré comme le plus grand point de distribution d’héroïne de l’île, mais la criminalité a chuté depuis un raid de 2011 par des agents fédéraux.

