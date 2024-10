3 tests simples qui montrent à quel point vous vieillissez, que vous pouvez faire maintenant

Un bon équilibre, de la force et une démarche robuste nous maintiennent mobiles et indépendants à mesure que nous vieillissons.

La durée pendant laquelle vous pouvez rester en équilibre sur une jambe pourrait refléter votre santé, selon une nouvelle étude.

Il existe d’autres tests simples et rapides que vous pouvez effectuer à la maison pour vous aider à évaluer votre condition physique pour votre âge.

Selon une étude, la durée pendant laquelle une personne peut se tenir debout sur une jambe pourrait refléter son vieillissement.

Cela arrive à un moment où les tests de diagnostic avancés pour évaluer « l’âge biologique » deviennent populaires parmi les riches et les plus soucieux de leur santé.

Un bon équilibre, une force musculaire et une démarche ou un modèle de marche efficace nous aident tous à rester mobiles et indépendants à mesure que nous vieillissons, selon les auteurs basés à la Mayo Clinic. Examiner comment ces facteurs changent au fil du temps et à quelle vitesse peut aider les cliniciens à développer de meilleurs programmes pour vieillir en bonne santé, ont-ils déclaré dans l’étude publiée mercredi dans PLOS UN.

Au niveau individuel, mesurer ces éléments peut donner à une personne certaines faiblesses, qu’elle peut ensuite prendre des mesures pour améliorer, ont-ils déclaré.

Voici comment faire le test et deux autres moyens simples de déterminer si vous vieillissez en bonne santé.

1) Test d’équilibre

De nombreux systèmes corporels, notamment les muscles, les os, les articulations, les yeux, les nerfs et l’oreille interne, nous aident à équilibrer.

Selon l’étude, notre capacité à équilibrer diminue plus rapidement que la force et la démarche, et une fois que cela se produit, le risque de chute augmente.

« Si vous avez un mauvais équilibre, vous risquez de tomber, que vous bougeiez ou non. Les chutes constituent un risque grave pour la santé, avec de graves conséquences », a déclaré l’auteur principal Kenton Kaufman.

Plus d’une personne de plus de 65 ans sur quatre tombe chaque année, selon l’Institut national du vieillissement. Si une personne se casse les os, cela peut entraîner d’autres problèmes de santé graves et entraîner une invalidité à long terme.

Dans une étude de 2022 publiée dans le British Journal of Sports Medicine portant sur 1 702 adultes âgés de 51 à 75 ans, l’incapacité de se tenir debout sur une jambe pendant 10 secondes était associée à un risque plus élevé de mourir, quelle qu’en soit la cause, dans les sept ans.

En moyenne, les 40 participants à l’étude de la Mayo Clinic, âgés de 52 à 83 ans, pouvaient se tenir debout sur leur jambe non dominante pendant 17 secondes. La moyenne pour les plus de 65 ans était de 11 secondes.

« Si vous pouvez rester debout sur une jambe pendant 30 secondes, vous vous en sortez bien », a déclaré Kaufman. « Les gens peuvent facilement prendre des mesures pour entraîner leur équilibre, par exemple en s’entraînant à se tenir debout sur une jambe. »

2) Test de marche de cinq secondes



La vitesse à laquelle vous pouvez marcher en peu de temps peut indiquer dans quelle mesure vous êtes en forme pour votre âge.





De nombreux médecins des cliniques de longévité ne jurent que par un simple test de marche de cinq secondes pour évaluer la forme physique et la longévité d’un patient.

« Cela me dit à quel point les gens fonctionnent bien, à quel point leurs muscles bougent et travaillent ensemble », a déclaré précédemment à Business Insider le Dr Sara Bonnes, directrice médicale de la Healthy Longevity Clinic de la Mayo Clinic au Minnesota.

Pour faire le test, demandez à quelqu’un de chronométrer le temps qu’il vous faut pour parcourir un tronçon de six mètres sur une surface plane aussi rapidement que possible.

Pour les adultes de plus de 75 ans, terminer en moins de six secondes est considéré comme bon, tandis qu’un temps inférieur à 8,6 secondes suggère qu’une personne peut courir un risque de chute ou d’hospitalisation, selon une étude de 2005 publiée dans le Journal of Gerontology: Biological Sciences.

3) Test assis-debout de 30 secondes

Ce qu’on appelle le Évaluation du support de chaise en 30 secondes est un bon indicateur de force, d’équilibre et de flexibilité, a déclaré Jennifer Tripkin, directrice associée du Centre pour le vieillissement en bonne santé au Conseil national sur le vieillissement. Fortune.

Il est généralement utilisé sur les personnes âgées pour tester la force et l’endurance des jambes, mais il existe des preuves qu’il est également utile pour mesurer les performances sportives des jeunes adultes.

Le test consiste à passer d’une position assise sur une chaise sans bras à une position debout sans utiliser vos bras autant de fois que possible en 30 secondes.

Dans une étude de 2012 publiée dans le European Journal of Preventative Cardiology, les participants ayant obtenu un faible score au test étaient cinq à six fois plus susceptibles de mourir sur une période de six ans que ceux ayant un meilleur score.

Comment faire le test de chaise :

1. Asseyez-vous au milieu d’une chaise sans accoudoirs.

2. Placez vos mains sur l’épaule opposée, croisées au niveau des poignets.

3. Gardez vos pieds à plat sur le sol.

4. Gardez le dos droit et gardez vos bras contre votre poitrine.

5. Sur « Go », relevez-vous complètement, puis asseyez-vous à nouveau.

6. Répétez cette opération pendant 30 secondes.

Selon le CDC, pour les femmes âgées de 60 à 64 ans, un score inférieur à la moyenne est de 12 et pour les hommes, de 14. Pour les femmes âgées de 65 à 69 ans, un score inférieur à la moyenne est de 12 et pour les hommes, de 12.